Bendová denně cvičí, Kubelková začala hrát

"Cvičím denně tři sta cviků na břicho," prozrazuje herečka. Čas na vymodelování bříška má ještě do konce října. Pak už se totiž její seriálová postava Simona, kterou nechaly scénáristky Kateřina a Jitka Bártů kvůli jejímu těhotenství a krátké mateřské dovolené zmizet, do seriálu vrátí. Zatím si užívá prázdnin i obou svých chlapů.

"Je to nádherné, jsme všichni tři spolu. Myslím, že malý Vašíček bude jednou hrdý na to, jakého má tátu, staráme se o něj totiž společně. A jestli by šel na mateřskou dovolenou? To teda rozhodně ne. Až se vrátím k natáčení, budeme to řešit buď střídavě, nebo pokud to půjde zase společně. Chceme s ním být, protože to je pecka. Vašík je takový malý opičák, výrazy dělá neuvěřitelné," líčí Bendová.

Kubelkovou zatím rejža nenapomíná

Nedávnou účastí v soutěži Bailando pohublá Iva Kubelková je ráda za to, že dostala příležitost vyzkoušet si práci na seriálu. Nabídka ji překvapila stejně jako fakt, že je všechno kolem natáčení tak příjemné, že se na place nemusí nutit do přirozenosti. Žádnou výtku zatím neslyšela ani od režiséra Vladimíra Drhy.



"Pan režisér mi připadá jako velký profesionál a mám dojem, že kdyby to bylo špatné, tak by něco řekl, nebo by to řešil hned. Zatím neměl žádné výtky, tak čekám, kdy to přijde," směje se Kubelková.

Do seriálu vstoupila opálená a odpočinutá. Strávila totiž s rodinou tři týdny ve Španělsku. Její dcerka Natálka si konečně pořádně užila moře. "Poprvé se mnou byla v Benátkách, kde jsem fotila kalendář, ale tam bylo moře studené a navíc jsem ještě kojila. Teď si to užila maximálně – kyblík, píseček, vodu..."