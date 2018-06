Bendová: Chci dokázat, že umím hrát

V televizi se Alice Bendová objevuje třikrát týdně - na Primě hraje už v zavedených Rodinných poutech i v novém seriálu Bazén.

Na hlavní roli sice zatím čeká, ale především muži už ji nepřehlédnou. Poslední dobou od nich dostává stovky dopisů. Není divu, jen málo českých hereček je tak sexy jako ona.

* Lichotí vám, když o sobě co chvíli čtete, jaká jste sexbomba?

Určitě je to hezčí, než kdyby se říkalo, že jsem šedivá myš. Jenomže já se za sexbombu nepovažuju.

* Nebojíte se spíš, že by znělo domýšlivě, kdybyste to přiznala?

Klidně bych to řekla, ale já se znám nejlíp, takže dobře vím, jaké mám nedostatky. Nejsem tak sebevědomá, jak si možná myslíte, nelámu chlapy jako párátka. Vidím se po ránu, vím, jaký je na mě pohled, když jsem nevyspalá.

* Opravdu je to tak hrozné?

No tak dobře, vím, že nejsem hnusná a jsem ráda za to, jak vypadám. A taky přiznávám, že to teď ve své profesi zhodnocuju.

* Často dostáváte otázky, zda jsou vaše prsa vylepšena plastickou operací. Ani jednou jste na to neodpověděla, ale řekla jste, že byste na plastiku nikdy nešla.

A to jsem právě neřekla, to je výmysl! Šla bych, s klidem. Zrovna nedávno jsem uvažovala, že bych si nechala odstranit pytle pod očima. Předpokládám, že časem na nějakou plastickou operaci půjdu. A možná nebude jenom jedna. Nemyslím, že bych si nechávala dělat liftingy obličeje - s přirozeným stárnutím jsem smířená. Ale například vyndání žilek na nohou nezavrhuju. Jsem však proti zbytečným zásahům, otvírat tělo jenom kvůli nějakému rozmaru mi připadá hloupé.

* Buďte konkrétnější.

Podívejte, utahaná pětačtyřicetiletá ženská s křečovými žílami a s poprsím povoleným po třech dětech, která nemá čas chodit do fitcenter, by si zákrok plastického chirurga zasloužila. Ale když kolem sebe vidím hezké holky, které si jen tak z plezíru nechají vycpat horní ret, osekat nos, protáhnout oči a přišít uši, tak mi to připadá jako pitomost.

* Promiňte, ale nějak jste zamluvila vaše poprsí.

Nezamluvila, jen jsem se před časem rozhodla, že o svých prsou mluvit nebudu. To nikoho nemusí zajímat.

* Přitom odstartovala vaši hereckou kariéru. Ve vašem prvním filmu Báječná léta pod psa jste měla malou roli, ve které jste se objevila nahoře bez. Jak vám bylo, když jste se viděla na plátně?

Na to vzpomínám moc ráda. (rozzáří se) Na slavnostní premiéru jsem pozvala babičku a moji mamču. A babička byla absolutně nadšená. Moc mě chválila: Aličko, to je hezký! A ty prsíčka máš opravdu pěkňoučký, holčičko! To byla věta, která mě tenkrát úplně odzbrojila.

* Pokud vím, z téhle scény byl nadšený i váš budoucí manžel.

Tehdy byl jenom mým kamarádem. Když ten film viděl, řekl mojí sestře: Tak tohle jo, to si jednou vezmu! No jasně, myslela jsem si, když jsem se to dozvěděla. Apodívejte, ono se mu to skutečně povedlo.

* Takže na pár vteřin odhalená hruď před kamerami vám přinesla návdavkem i spokojené manželství!

No jo, máte pravdu. Vypadá to, že nejdůležitějším okamžikem mého života bylo obnažení se na kánoi.

Neřekla jsem kloudné slovo

* Máte za sebou několik menších filmových rolí, teď hrajete ve dvou televizních seriálech najednou - nově v Bazénu a už delší dobu v Rodinných poutech. Už se považujete za herečku?

Za ni se asi nebudu považovat nikdy. To se tak říká, že když hraju, tak jsem herečka. Zrovna tak řekne holka, která nafotila dva katalogy, že je modelka. Ale když se postavím například vedle Ivany Chýlkové nebo Jiřiny Bohdalové, mám pocit, že bych o herectví vykládat neměla.

* Co vám jako modelce z hereckých základů zprvu nejvíc chybělo?

Nebylo mi rozumět. Už se to sice zlepšuje, vždyť třeba Pouta už točíme rok a půl, ale zpočátku jsem mluvila strašně rychle, polykala jsem koncovky. Byla jsem totiž hrozně nervózní, a jak jsem to vždycky ze sebe chtěla rychle dostat, neřekla jsem jedno kloudné slovo. Ale teď si na to dávám pozor.

* Nikdy jste se k nikomu nechodila učit správně vyslovovat?

Ne, já všechno postupně okoukala. Až později mi někdo řekl, ať si doma před zrcadlem na sebe pomalu mluvím a otevírám pusu. To mi možná pomohlo.

* Tohle je jediná herecká rada, kterou jste dostala?

Jo.

* Chcete už být herečkou napořád?

Bavilo by mě to. Kdybych zítra s hraním přestala, moc by mi tahle práce chyběla. Vyhovuje mi i její režim - jednou vstávám brzy ráno, podruhé můžu spát až do oběda.

* Myslíte, že studovaným herečkám nevadí, že víc rolí dostává někdo jako vy, tedy atraktivní žena bez nejmenšího hereckého vzdělání?

Možná jo. Ale ty, se kterými se znám, s tím problémy nemají. Třeba Ivana Chýlková, se kterou jsem hrála v seriálu Hop nebo trop, byla úplně v pohodě. Dokonce mi říkala: Garantuju ti, že budeš dál hrát.

* Radila vám při natáčení?

To ne, ale hodně jsem na ni koukala, abych se přiučila.

* Co vás nejvíc zaujalo?

Její absolutní přirozenost. Obdivuju herce, kteří hrají tak, že to ani nepoznáte.

* Umíte si představit, že časem dostanete i role, při kterých nebude záležet na tom, jak vypadáte?

Byla bych za ně strašně ráda! Chtěla bych dokázat, že umím hrát.

ALICE BENDOVÁ

Herečka a modelka výrazného zevnějšku se narodila 1. listopadu 1973 v Praze. Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu. Na filmovém plátně se představila v Báječných létech pod psa, pak hrála ve filmech Sametoví vrazi nebo Duše jako kaviár. Televizní diváci ji znají ze seriálů Hop nebo trop, Rodinná pouta a Bazén. Je vdaná a bezdětná.