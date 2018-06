Bendová bude hrát v Rodinných poutech zadarmo

Bendová, která v primáckém seriálu hraje sexy potvoru Simonu Pražákovou, přijela na natáčení další epizody velmi unavená. Řízení nezvládla a najela přímo do zaparkovaného auta v ceně několika milionů.

"Ten Bentley je nejen drahý, ale i vzácný, a to nemluvím o jeho sběratelské ceně," povzdychl si producent Rodinných pout Jan Bílek.

Vůz byl pouze zapůjčen pro seriálové účely a havárie tak velmi zkomplikovala natáčení dílu, ve kterém se postava Alice Bendové vdává za majetného Filipa Rubeše.

Třiatřicetiletá herečka si prožila pořádně horkou chvilku. Odnesl to sice jen lak, ale bohužel v tomto případě půjde oprava do tisíců a Bendová bude muset sáhnout hlouběji do kapsy.