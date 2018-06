Bendeho vyrýsované břicho nadchlo i ´královnu´

Dvaatřicetiletou zpěvačku, která do Prahy přišla před deseti lety z Vyškova, miluje jazz a zpívá s jazzovou kapelou, objevil Janek Ledecký před šesti lety na konkurzu do muzikálu Galileo. Poté hrála v Hamletovi, kterého Kalich uvedl před dvěma a půl lety, Ledecký ji obsadil také do americké verze svého úspěšného muzikálu a vzpomněl si na ni i tentokrát.

"Potěšilo mě to, vždyť královnu hrálo asi šest zpěvaček, třeba Petra Janů, Sisa Sklovská nebo Jana Feriová. Vystudovala jsem herectví a dramatická role, a navíc takhle nádherná role, je pro mě životní sen," nechala se slyšet Špidlová po premiéře. Na jevišti si prý sedla i s Petrem Bendem, který zvládl svoji první muzikálovou roli bravurně.

"Od začátku se ke své roli postavil čelem a už na první zkoušce byl svůj, byl to prostě okamžitě Hamlet. Na to, že nikdy nehrál divadlo, zvládl ji i herecky. Zpočátku hrál sice jen tělem, a ne také očima, neznal ten pocit, jak komunikovat, styděl se, ale to asi úplně každý. Teď se tak uklidnil, že když jsem na jevišti umírala a on se na mě koukal, věřila jsem mu, že je můj syn. Byla s ním krásná spolupráce, je talentovaný na pohyb a hrozně pracovitý," líčí zpěvačka.

Petr Bende začal kvůli roli Hamleta dokonce cvičit, v milostné scéně s Ofélií se totiž obnaží do půli těla. A dřina v posilovně byla znát, na břiše se mu začínaly rýsovat varhánky. Janek Ledecký, který přenechal Hamleta mladšímu kolegovi a sám si zahrál krále, přidal své postavě na impozantnosti zase tím, že si čerstvě ostříhané vlasy po stranách nabarvil šedou barvou.

V americké verzi muzikálu hraje také Dasha, Josef Laufer, Richard Tesařík nebo Karolína Ruppert, manželka zpěváka Matěje Rupperta z Monkey Business.