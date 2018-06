Bendeho postup slavila rodina do rána

Bende přišel v neděli před porotu jako druhý v pořadí. Zpíval svou oblíbenou písničku Angels od Robbieho Williamse.

Zpěvák byl tajným koněm Michala Horáčka. "Já říkám chvála vám, na vás bych vsadil.

Zazpíval jste to muzikantsky, zazpíval jste to s nadhledem," pochválil Bendeho zpěv Horáček.

"Já jsem od vás očekával víc espritu. To jediné vám můžu vytknout. Jinak to zpíváte dobře," řekl na adresu Bendeho Ondřej Soukup. V Újezdu u Rosic na Brněnsku, v bytě Bendeových, fandila Petrovi maminka Marie.

"Měla jsem tu pozvaných pět kamarádek. Popíjely jsme vínečko a čekaly na výsledky se zatnutými pěstmi. I když nejdříve vyhlásili Kláru Zaňkovou a říkala jsem si, že všichni tam jsou moc dobří, do poslední chvíle jsem doufala, že postoupí i Petr," popsala nedělní večer u televize. "Poslala jsem tolik esemesek, že už na mobilu nemám žádný kredit," svěřila se.

Když padlo Petrovo jméno, rozpoutala se oslava. "Slavili jsme až do tří do rána, ještě teď se z toho vzpamatovávám," řekla včera Petrova maminka.

Bende postoupil dál

Otec nového finalisty se o úspěchu syna dozvěděl v telefonu. "Je taky muzikant a zrovna hraje v Rakousku, hned jsme mu volali," podotkla Marie Bendeová, která zatím neví, kdy se jí syn vrátí z Prahy, ale až dorazí, chce mu pogratulovat a dát pusu.

Přímo ve studiu v Praze fandil Petrovi starší bratr Jan a několik kamarádů. Hlasy posílali sousedi Bendeových z Rosic i známí.

"Vyrůstal vedle, od malička hrál a bavila ho muzika, jeho postup pro nás nebyl moc velké překvapení, věděli jsme, že je dobrý. Držíme palce, ať postoupí i dál," fandí Petru Bendemu sousedka Marie Matoušková z Újezdu u Rosic.

Hudba je Petrovým koníčkem už od pěti let. Umí hrát hned na několik nástrojů, založil vlastní kapelu Petr Bende Band. Od některých fanoušků si vysloužil přezdívku "český Brian Adams".

"Petr je výjimečný talent jednak tím, že si píše hudbu i texty, navíc hraje brilantně na klávesy, kytaru a hlavně na bicí. Tím se vymyká běžnému typu zpěváka, o kterého se musí starat celý tým autorů. Současně s tím má velmi zajímavou barvu hlasu. Tolik věcí se upřímně řečeno málokdy potká," říká o něm hudební producent Zdeněk Charlie Blažek.

Původně vyučený truhlář už několik let koncertuje po celé republice a dělal předskokana kapelám Čechomor a No Name. "To považuji za svůj největší hudební úspěch. Měl jsem tu čest hrát před lidmi, kterých si nesmírně vážím," říká mladý hudebník.