Bende zůstal trčet pět hodin na letišti s ročním synem

"Kdyby šlo jen o mne, tak mi to samozřejmě až tak nevadí, já jsem byl jen nervózní, jestli stihnu koncert na festivalu ve Strážnici. Měl jsem to nakonec jen tak tak. Víc jsem byl ale nervózní kvůli synovi, je mu přece jen teprve rok. Zvládl to dobře a navíc zažil něco, co se jen tak nevidí - mohl se v noci prohánět po úplně prázdném letišti," líčí zpěvák.

Let mimochodem potomek Bendeho přečkal naprosto bez úhony a skoro celý ho prospal. "Letěl už podruhé, poprvé s ním byla manželka v březnu v Egyptě, já dotáčel DVD a desku Vánoční koncert, ty vyjdou v říjnu, takže jsem byl zavřený ve studiu. Už tehdy se mu to líbilo a tak se teď o to víc těšil. V bdělém stavu byl ale jen při startu a při přistání, kdy musí takhle malé děti sedět rodičům na klíně. Pak už spal pohodlně v takové speciální kolíbce v první řadě."

Bende si s manželkou užil díky synovi aktivní dovolenou. Matyas totiž začal ve třináctém měsíci chodit, čímž se rodičům stará o neustálý pohyb. "Pořád za ním běháme, je umění ho uhlídat, zvlášť když se u moře neohroženě vrhal do vln. Problém jsme s ním neměli ani s jídlem, které bylo mimochodem špičkové. Jedl i místní věci, z domova jsme mu vezli jen mléko. A díky tomu, že jsme si nechali poradit od majitele cestovky, mimochodem manžela modelky Zuzany Rosákové, jsme byli spokojení úplně se vším. Ideálnější rodinnou dovolenou jsme si nemohli přát," říká zpěvák.

Další dítě manželé neplánují. Zatím. "Sourozence Matyasovi určitě pořídit chceme, potřebuje konkurenci. Zatím je ale čas, chceme si malého užít. Zuzka je s ním zatím doma a do práce nespěchá. Taťka se stará, taťka lítá," uzavírá s úsměvem Bende.