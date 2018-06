Bende: S Vlastíkem jsem nesoupeřil

ODPOVĚDI PETRA BENDEHO NAJDETE ZDE

Jak si trávil noc po finále

Po skončení finále byla ještě tiskovka s novináři, pak jsme měli večírek v Malé sportovní hale na Výstavišti a popovídali jsme si s panem Klezlou a ostatními z poroty. Pak jsme s některými pokračovali do jednoho pražského klubu, kde jsem objevil bubny a čtyři hodiny bubnoval. Přidali se i další kluci, jeden úžasný basista a parádně jsme si zajamovali. Až z toho mám puchýře na rukou.

Druhé místo je samozřejmě úspěch, ale je hodně na dosah toho prvního, i sportovci říkají, že už je lepší být třetí, to tolik nemrzí...

Pro mě není umístění rozhodující. V tom, co chci dělat, to znamená hrát a skládat, je úplně jedno, jestli skončím na osmém, šestém, druhém, nebo prvním místě. Přemýšlel bych stejně, i kdybych skončil první, a vždycky dělal to, co chci. Umístění v nějaké soutěži to nezmění.

Ale byl byste superstar, kterou se chtěl stát určitě každý z vás...

V sobotu jsme s Vlastou na to první místo sahali. Pro mě to byl krásný koncert, nebral jsem to ani jako soutěž a na zážitek s Vlastou do smrti nezapomenu. Jeden druhému jsme strašně fandili a ani jeden jsme se za sebe nemuseli stydět. Byli jsme hrozně vyrovnaní, neklopýtli jsme. Kdybych věděl, že Vlasta něco zkazil, nebo naopak, bylo by to pro nás oba hrozně smutný.

Půjdete mu na svatbu?

Když nás pozve, tak určitě. Dlouho jsem nepotkal někoho tak čistýho a nezkaženýho všema věcma, se kterýma se člověk v životě setká. Je opravdu úžasný.

Proto si taky získal své příznivce a vůbec nezáleželo na tom, jestli je Rom, nebo není...

Za to jsem šťastný. Hrozně mě překvapilo a potěšilo, že to dostal. Dokázal, že nezáleží na barvě pleti nebo šikmých očích, ale jenom na člověku samotném.

Myslím, že jste oba měli výhodu věku, v sedmadvaceti už určitě víte, o čem je život. Zvládl byste soutěž stejně třeba v šestnácti?

Myslím, že bych nezvládl ten tlak, byl bych hrozně vykulenej. Takhle se s tím člověk nějakým způsobem vnitřně porve a vypořádá.

S čím jste se rval nejvíc?

Ve finále už byla všechna kola v pohodě, nejhorší byl asi casting. V tu dobu jsem jezdil s kapelou po republice jako předkapela No name. V předvečer castingu jsme hráli v Chebu na velkém pódiu před naplněným sálem, který jsme dostali. Domů jsem se dostal ve čtyři ráno a v sedm už stál ve frontě mezi těma všema lidma.

Jak se cítil profík mezi nezkušenými?

Bylo to fakt zajímavé, ale člověk aspoň zase sestoupil na zem. Je dobré si tím projít, přemýšlíte potom dost střízlivě. Na řadu jsem se dostal v šest večer, což bylo šílený. Už v jedenáct dopoledne mě napadalo, že to asi vzdám. Ale vydržel jsem, zvědavost byla silnější, zajímalo mě to. Hlavně jsem to chtěl udělat kvůli kapele. Dal jsem svoji kůži na trh a přitom dobře věděl, že to nemusí vyjít. Naopak hrozilo, že ze sebe můžu udělat úplného idiota. Byly dvě varianty – kariéru naprosto pohřbít, nebo ji pozvednout. Tohle všechno mě ale napadlo až zpětně. Kdybych třeba tenkrát v Divadle Komedie zaskřehotal nějakým způsobem, který by byl pro kamery zajímavý, tak by to tam dali a dostal bych se do Hvězdné pěchoty. Tím pádem bych byl úplně odepsaný. Ale risk je zisk a člověk musí riskovat.

Riskujete ještě jinak?

Nemám rád hazard. Mám rád určitou jistotu, ale k té se člověk musí dobrat. A to jsou přesně tyhle kroky – něco se obětuje, něco se zkusí.

Můžete se spolehnout na svoji intuici?

Dám na první myšlenku a většinou mi to vychází. Jak začne člověk něco moc rozebírat, tak to většinou není dobře. Pak se v tom pachtí a už se z toho nikdy nevyhrabe.

Udělal jste už v životě nějakou pořádnou hloupost?

Jako malý kluk jsem se jich nadělal hodně. Já byl takové divočejší dítko. Kradli jsme třešně, kouřili jednou na stohu, hrávali si na indiány a lítali po všech možných barácích, lezli lidem na dvorky. Vůbec si nedokážu představit, kdybych někoho potkal u nás doma na dvoře v indiánském oblečku. To by byl šok.

Byl jste aspoň náčelník?

Vždycky ne, měnili jsme to.

Jste vůdčí typ?

Jak v čem.

Jaké jste znamení?

Lev. Nejsem ale typický, hrdý, hřivnatý Lev, jsem něčím trošku střihlý. Lvi většinou příliš neberou okolí a já naopak strašně rád naslouchám. Zajímají mě názory ostatních.

Zařvat umíte?

Když je potřeba, tak jo. Hlavně jsem zvyklý řešit věci na rovinu. Nemá cenu dělat žádné kličky. Život je krátký a je potřeba si to hned vyříkat. Kdo mě k tomu přivedl? Cítím to tak, ale určitě je to i výchovou rodičů. Jsem jim vděčný za to, že ze mě vychovali, myslím, slušného člověka. Vidím, jak se chovají oni, a to je pro mě zásadní.

Co vám řekli rodiče v neděli po vyhlášení?

Jsou úplně vyřízení. Vlastně od začátku jsou vyřízení. Celá naše dědinka je úplně dokonalá. V sobotu přijel autobus padesáti lidí, všichni měli trička s mým jménem. Dostalo mě to, když jsem to z pódia viděl. Nevěděl jsem o tom, vymyslel to táta a vůbec mi to neřekl.

Určitě to taky oslavili...

Hned jak vyšli z haly, dali si u stánku všichni panáka. Pak jeli domů do Újezda, tam je taková hasičárna, ve které měli naražený sud. Volal jsem jim asi ve čtyři ráno a byl tam ještě šílený řev.

Šel byste do soutěže znovu?

Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Jedna zkušenost je skvělá, ale prožitky se nedají opakovat. Mluvím o soutěži, ne o vztazích nebo o jiných věcech.

Do stejného vztahu byste podruhé vstoupil?

Věřím tomu, že do vztahu se dá navracet. Když má smysl a pevný základ, který se třeba poškodil, dá se na něm stavět zase dál. Není to vyloučené. Záleží jenom na těch dvou lidech, na tom, jak si rozumějí.

Fandila vám i vaše kapela a kolik poslala esemesek?

Půlka kapely byla přímo v hale. Řekl jsem jim, ať si šetří kredit a radši si koupí struny, jsou to chudí muzikanti. Jinak pilně zkouší beze mě a já už se hrozně těším, až začneme hrát. První koncert máme 25. června ve Vleticích u Krásné Hory s Čechomorem.

Když jsme u těch rockerů, teď se ženil v třiašedesáti Petr Janda. Zdá se vám to jako bláznovství, nebo to rockeři prostě dělají?

Já nevím. Neposuzuju, jestli je mu třiašedesát, jestli je rocker, nebo není. Jestli to chtěl udělat, tak ať to udělá. Je přece jedno, jestli mu je osmdesát, nebo pětadvacet. Nevím, kolik je té holce...

Dvacet tři.

Kolik? Dvacet tři? Wow! Čtyřicet let, to je hodně velká darda. Tak ať jim to klape.

Umíte dělat bláznivé věci?

Já hodně věcí udělal kvůli muzice, obětoval jsem jí i vztahy, které mohly být jiné. Mohl jsem pro ně udělat třeba víc, ale vždycky jsem dal muzice prim. Druhé místo v SuperStar je pro mě velké vítězství, nedělal jsem to totiž zbytečně. Všichni mi vždycky fandili, známí, kamarádi, rodina. Ale už to trvalo moc dlouho. Pro mě je tohle hrozné vysvobození a štěstí, že jsem mohl rodičům dokázat, že to vyšlo. Že budu moci dělat muziku pro sebe a naplno a nebude to jenom pachtění se po republice za párek a za pivo, i když mě to bavilo a chtěl jsem to.

Jak vás odhaduje okolí? Považuje vás za vážného a rozumného, nebo vtipného a lehkovážného?

Mám od každého něco. Jsou chvíle, kdy jsem hodně vnitřně utajený. O pocitech radši zpívám než mluvím. A navíc se mi střídají. Někdy jsem blázen, jindy jsem klidný jako dneska.

Co byste dnes složil?

Vůbec nevím, ale myslím, že by to vysypalo něco nádhernýho. Jsem hrozně naplněný. Těším se domů, až budu moci skládat. Mám takové malé studio u rodičů a tam jsem jedině schopný tvořit. Zavřu se a máti ví, že tam nesmí vkročit. Jakmile tam někdo vleze, tak mi tu nit přetrhne.