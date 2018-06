Bende: Po SuperStar přežiju všechno

"Alespoň na přespání, ty hotely už mě nebaví. A navíc jsou dost drahé," vysvětluje.

Z Moravy navždy zmizet nehodlá - v Brně zkouší s kapelou, se kterou bude v muzikantské kariéře pokračovat. První autorské CD Petra Bendeho a jeho Bandu vyjde v říjnu, připravené však bylo už před rokem. Jen se ho tehdy nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. Až teď, díky SuperStar. "Jsem nakonec rád, že to tenkrát nevyšlo. Teď bude ta deska totiž mnohem lepší. V SuperStar jsem se hodně naučil," dodává.

* Jak se má stříbrná česká superstar?

Dobře. Trochu zmateně.

* Zmateně?

Těšil jsem se, jak si doma odpočinu, ale povedlo se mi to pořádně až v sobotu, týden po skončení SuperStar. Nebo v neděli? Ani nevím (omluvně se usmívá). Mezitím jsem sice doma byl, ale jenom na otočku.

* Jak vás Újezd u Rosic přivítal?

Výborně. Trefil jsem se zrovna do Dne hudby, který se tam slavil. Přímo na náměstí hrála místní dechovka, lidi pařili a bavili se. Takže můj příjezd domů se rychle rozkřikl, a když jsem večer dorazil do hospody, tak se strhlo úplné peklo. Lidi vytvořili zástup přes celou ves. Bylo to šílené. Musel jsem na náměstíčku přednést krátký projev, všechno tam na mě už měli nachystané. I mikrofon.

* Jste teď doma oblíbený. Nestane se z vás nakonec ještě starosta?

Doufám, že ne! (směje se)

* Už jste uspořádal tu obrovskou zahradní slavnost, kterou jste si na oslavu skončení SuperStar plánoval?

Ne, bude až příští týden o víkendu. Předzvěst proběhne ve středu v Třebíči, u nás v Újezdě bude pak v sobotu následovat velký koncert se stany, stánky s pivem a vším, co je třeba. Vstup volný, kapacita neomezená. To bude moje poděkování fanouškům, doufám, že jich přijede hodně. A lidi přitom volají se strachem, že to bude omezená společnost. Tak to ani náhodou.

* Byli lidé z vesnice zklamaní, že jste nevyhrál?

Neřekl bych, i tak vypadali spokojeně. A pořád mě ujišťovali, že mi fandili.

* A vy? Jaký je to pocit, být druhý?

Možná lepší než být první.

* Jak to?

Myslím, že budu mít víc volnosti než vítěz. A nebude kolem mě tolik pozornosti.

* Vážně? Co se vám honilo hlavou ve chvíli, když celá porota těsně před vyhlášením jmenovala za svého favorita Vlastu Horvátha a vaše jméno nezaznělo ani jednou?

Honilo se mi hlavou, že by to Vlasta měl fakt asi vyhrát.

* To se mi nechce věřit. Proč jste si to myslel?

Nevím. Říkal jsem si, že tím svým životním příběhem a vůbec svojí povahou je zajímavější než já a že si to zaslouží. On je fakt čistý člověk, dobrá povaha. Já jsem přece jenom alternativněji založený.

* Co znamená alternativněji založený?

Rád si dělám věci sám a podle svého. Nechám si sice poradit, ale jinak si jdu vždycky dlouhodobě za svojí představou. Nerad dělám ústupky.

* Ale jako rocker jste šel do soutěže zpěváků populární hudby. To nebyl ústupek?

No vždyť! Bral jsem to jako zkoušku. Vždycky záleží na tom, jak se člověk prezentuje. I Sting je třeba pop. Dobrý pop dělaný s nadhledem. Není to prvoplánová diskotéka. Chtěl jsem pomoct kapele a jako autor jsem si přál, aby se moje písničky vůbec někdy dostaly k lidem.

* Ještě před pár měsíci jste vystupovali za párek a za pivo...

... a někdy ani to ne!

* Už se ukazuje nějaké zlepšení? Kolik peněz si teď můžete říct za jedno vystoupení?

Právě to začínám řešit, sumu vám ale zatím neřeknu. Záleží na tom, kde se hraje, jestli s sebou musíme brát aparát... Navíc je nás dohromady šest, takže se to musí pořádně propočítat.

* Nedokážete to ani odhadnout? Dvacet, třicet tisíc?

Naše cena se musí stanovit podle nabídek a ty jsou hodně různé. Navíc taky hodně záleží na agentuře. Takže nebudu ani odhadovat.

* Při finále vám držela palce loňská vítězka Aneta Langerová, stejně jako vy loni jí. Mluvili jste spolu při finále, kde taky vystupovala?

Potkali jsme se, prohodili pár slov, ale na nic víc bohužel nebyl čas. Byl tam všude děsnej zmatek. Snad bude možnost jindy, její hudba je výborná.

* Překvapilo vás, že se rockovou desku rozhodl udělat i letošní vítěz Vlasta Horváth?

Vůbec ne, myslím si od začátku soutěže, že Vlastík je spíš rocker než popař. I když kdo ví, jak to všechno dopadne.

* Už víte, jak bude vypadat vaše deska? Nechají vám na ní vaše vlastní písničky? Podepsali jsme s vydavatelstvím smlouvu, dopadla skvěle. Deska bude celá moje, autorská. To je paráda. Vyjde někdy v půli října, první vyjde samozřejmě Vlastíkovo album.

* Budete měnit sestavu své původní kapely Petr Bende Band?

Určitě ne, a naším manažerem bude člověk, se kterým také spolupracuji už léta. Chci se obklopovat lidmi, které znám. To mi vyhovuje. Současnou sestavu kapely jsem dával dohromady dlouho a pečlivě a jsem s ní více než spokojený. Tlačí mě zezadu, nutí mě zlepšovat se.

* Padly ohledně desky nějaké požadavky ze strany hudebního vydavatelství? Přemlouvali vás k něčemu?

Vůbec. My jsme se na všem shodli. Všechno, co jsem měl na své původní desce, tam zůstane, jen se něco vylepší. Smlouva ze SuperStar mě nakonec absolutně nesvazovala.

* Neříkali manažeři, že by ta deska měla být celá víc moderní?

To je pravda, to lidi ve vydavatelství říkali, ale já myslím, že moje hudba je moderní až až. Takže jsem jim to i řekl. Dneska není moderní nic a zároveň všechno.

* A co budete zlepšovat? Zpěv?

Zpěv určitě. V tom jsem se za poslední rok ocitl úplně někde jinde.

* Zpíváte líp?

Neřekl bych líp, ale umím hlas víc technicky používat. Paní Chaloupková, profesorka zpěvu ze SuperStar, mi v tomhle hrozně pomohla. Vůbec to bylo školení, které bych jinde nedostal. Museli jsme se soustředit na hudbu, na výraz, na porotu, na text... a ještě dobře zpívat. Na koncertě můžeš spadnout z pódia, a je to jedno, lidi se aspoň pobaví.

* V čem vám soutěž ještě pomohla? Zjistil jste o sobě něco dalšího, co jste předtím netušil, že dokážete?

Zjistil jsem, že jsem schopnej vydržet hodně. Víc, než jsem si myslel. Když jsem přežil SuperStar, přežiju už úplně všechno.

* Připadáte si díky soutěži silnější?

Spíš už vím, za jaký roh můžu dojít. Dřív bych za něj jen nakukoval a dneska ho klidně obejdu. Získal jsem prostě jistotu, že tu hudbu skutečně můžu dělat. Už stojím na vlastních nohách.

* Co bylo nejhorší? Únava?

Rozhodně. A taky nedostatek času. Každej den jsem potřeboval deset hodin navíc. Ale byla to taky fakt strašně dobrá zkušenost, i když v podstatě zkouška toho, co vydržíme. Museli jsme se učit všechno hrozně rychle. Kroky, texty, celé choreografie... A ještě další šílenosti včetně všelijakých těch filmových medailonků a představení v divadle. Bylo toho strašně moc.

* Už jste se pořádně vyspal?

Ještě ne. Snažím se, ale ještě pořád to není ideální.

* Zdá se vám o SuperStar?

Nezdá. Já lehnu a okamžitě spím.

* Jak dlouho se vám nakonec povedlo pobýt doma?

Dva dny. Pak jsem zase začal denně zkoušet s kapelou, připravovali jsme se na čtvrteční koncert SuperStar v pražské Sazka Areně. Do toho trávím spoustu času rozhovory s všelijakými novináři.

* To věřím, v polovině května jste byl podle průzkumu v českých médiích zmiňován častěji než Helena Vondráčková nebo Lucie Bílá.

Fíha. Čím jsem si to zasloužil? Cítím se poctěn. (směje se)

* Pořád vám zájem médií nevadí?

Nevadí. Když nemám náladu, vypnu si mobil. A je to. Ale jinak se nikoho nestraním, snažím se vyjít všem vstříc.

* Přijal byste pozvání i do zábavného televizního pořadu?

Záleželo by na tom, jaký pořad by to byl a jakým způsobem bych se v něm měl prezentovat. Rád bych se dostal se svojí deskou na předávání Českých andělů. Nebráním se tomu. Kdybych tam vystupoval jako zpěvák s kapelou a zpíval písničku...

* Mluvit byste nechtěl?

Klidně i jenom mluvit.

* A kdyby vám nabídli vlastní pořad jako loni stříbrné Šárce Vaňkové?

To bych si asi netroufl, mít na Nově vlastní pořad. Uvažoval bych nad tím, určitě bych to zvážil. A kdyby to byl hudební pořad, kam bych si mohl zvát vlastní hosty a kapely, tak bych do toho asi i šel. Ale určitě bych se nikde nepřevlíkal za Teletubbies a podobně.

* Vzal byste reklamu?

Reklamu na rohlíky ne.

* Ta ani neexistuje.

Ale znělo by to dobře: Kupte si Bendeho rohlík! (směje se)

* A hudební nástroje byste propagoval?

Jo, to asi jo. Ale nechtěl bych svým jménem zaštiťovat nějaký výrobek. Na to mám snad čas... I když bůhví, jestli o mě později ještě bude někdo stát. (směje se)

* Už jste napsal písničku o SuperStar?

Vzal jsem si teď s sebou na hotel své převozné studio a budu si dodělávat něco na desku, tak není vyloučené, že už něco napíšu.

* Nabízel vám spolupráci nějaký slavný český autor?

Nabídek bylo povíc, mluvil jsem třeba s Oskarem Petrem, ten píše pro Gábu.

* A pro Anetu. Je autorem jejího hitu Hříšná těla, křídla motýlí.

Ano. Ale odmítl jsem. Říkám si proč vlastně? Já bych to chtěl vzít opačně a spíš bych pro někoho něco napsal.

* Pro koho?

Určitě pro Gábu. Protože už se známe, to je pak pro mě jednodušší. Skládat lidem na tělo mě baví.

* Existuje autor, jehož skladbu byste přece jen neodmítl?

Záleželo by na písničce, ne na autorovi.

* A co třeba kdyby pro vás něco napsal Michal Horáček?

Myslím, že právě ten mě bere jako autora.

* Kolegu?

Ano. Ale je fakt, že o tom bych vážně přemýšlel, protože píše nádherné věci. Na prvním místě pro mě ale vždycky bude vlastní hudba.

* Živit se hudbou snažíte už léta. Co je vlastně váš cíl? Napsat pár hitů?

Taky, ale spíš chci, aby na moje koncerty chodili lidi a zpívali si tam moje písničky. A abych se tím mohl živit a nemusel navíc chodit ještě někam do práce.

* Co konkrétně vás na tom tolik baví?

Nedokážu to popsat. Ten kontakt s publikem, ta nálada. A taky bych k té hudbě chtěl přidat ještě vizuální show, jakou dělá třeba Robbie Williams nebo Phil Collins. Podobným směrem bych se chtěl vydat i já.

* Víte, co mě trochu zarazilo? Že jste dělal předskokana Martinu Maxovi. To není zrovna rocková hudba.

Vzal jsem tu nabídku, protože ten koncert byl asi deset metrů od baráku. Tak proč si tam nezahrát, že?

* Později se vám povedlo dělat předkapelu Čechomoru a slovenským No Name. Jak jste se k nim dostal?

Dostali moje nahrávky, líbily se jim, a tak mě přizvali na turné. A myslím, že jsme si i sedli. V létě jsme jeli šňůru s Čechomorem a bylo to úplně úžasné. No Name jsou zase naprosto bezkonfliktní, hodní kluci.

* Fandily ti obě kapely i při SuperStar?

No jéje! Vždyť jsem zpíval dvakrát písničku od No Name! Byli nadšení. I kluci z Čechomoru to prožívali, vědí, čím jsem si prošel. Obě ty kapely mají za sebou v podstatě to samé, co já. Oni projeli stovky koncertů, než se jim něco podařilo dokázat. A už dva roky vidí, jak já na té svojí desce a hudbě makám.

* Co všechno jste už v životě hudbě obětoval?

Vlastně úplně všechno. Třeba vztahy.

* To vám ve vztazích se slečnami překážela hudba?

Neměl jsem moc volného času. Člověk věčně někde lítá, je pořád pryč. A to nejde, vztahu se musíte věnovat naplno. Ale obětoval jsem taky peníze. Veškeré úspory, které jsem v životě dal dohromady, spolkla muzika. Před rokem jsem kvůli ní opustil i práci, protože tehdy nám mělo vyjít první album. Nakonec to nedopadlo a vyjde až teď. A je to tak lepší.

* To jste se tehdy chodil nabízet po vydavatelstvích?

Jasně. Nahrál jsem si nějaké písničky, sám jsem si zaplatil studio, sám jsem si vymyslel a vyrobil obal, sám jsem to nabízel různým firmám. A nakonec bych to v Brně snad i sám prodával. (směje se)

* Jak to, že jste to nevzdal?

Protože jsem nikdy neudělal krok zpět, postupoval jsem sice pomalu, ale pořád vpřed. Je pravda, že kdyby mi někdo před čtyřmi lety řekl, že to všechno bude trvat tak dlouho... To bych asi býval zešílel. Proto SuperStar, to byl pořádný skok. Když mě teď někdo bude označovat za rychlokvašku, mám na to co říct. Můžu se s klidným svědomím postavit za to, že moje cesta byla dlouhá a hrozně těžká. Když si vezmete, že jsme si dřív brali na koncerty dovolenou a pak i neplacené volno...

* Tak to už se nedivím, že vám krachovaly vztahy.

No vidíte.

* Už vás Vlasta Horváth pozval na svatbu?

Bavili jsme se o tom, že bych mohl přijet, ale oni zatím s Markétou nemají ještě ani termín. Každopádně jestli mě pozve, budu strašně rád. Vidíme se v podstatě každý den, zrovna včera jsme do časných ranních hodin geniálně pokecali tady na hotelu s Alim a s Gábou.

* Rád ponocujete, že? Říká se, že k rocku patří ženy, drogy a alkohol. Souhlasíte?

Určitě. Až na ty drogy, ty bych vynechal, ty mě nelákají. Ženy jsou nádherná stvoření, bez nichž by to nešlo. Pivo mám taky rád.

* A marihuanu? Na vaší internetové stránce se mezi fanoušky strhla hádka o to, jestli ji kouříte, nebo ne.

Ježíši, to je fakt peklo. To jsem ani nezaregistroval, neměl jsem na to čas.

* A kouříte ji?

Nechci se k tomu vyjadřovat.

* Fanynky v té debatě řeší ještě jednu věc - jestli se o vás skutečně popraly Gába Al Dhába a další účastnice SuperStar Markéta Poulíčková. K tomu se vyjádříte?

Za to může jeden bulvární časopis, který si to celé vymyslel. Myslel jsem, že se z toho zblázním, celý den mi zvonil mobil. To je samozřejmě nesmysl. Taky psali, že se chystám na dovolenou do Mexika. Tak teď doufám, že mě na ni ten časopis i pozve a zaplatí to. (směje se)

* Připadáte si jako playboy?

To je strašné slovo, asi úplně nejhorší. Já to vůbec neřeším, nezajímá mě to. Mě zajímá muzika.