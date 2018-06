Bende: Nejoblíbenější způsob relaxace? Vířivá vana ve dvou

Začátkem roku jste vydal novou desku. Jak ji s odstupem času hodnotíte? Jste s ní spokojený a líbí se lidem?

Víte, nerad sám hodnotím své věci… Jsem rád, že vyšla druhá autorská deska, na které jsme se více podíleli s kapelou a mám z ní takový vnitřní vyrovnaný klid, že se nám to někam pohlo a našli jsme zase další nové obrazy, jak se přes naši hudbu vyjadřovat. Z toho mi vyplývá, že jsem s nahrávkou spokojený, ale vždy je co zlepšovat a já ještě rozhodně nejsem na konci své cesty.

Po rozjezdu v soutěži SuperStar jste do to šlápl opravdu skvěle. Jaké jsou vaše dlouhodobé životní plány? Zůstat na stejné koleji?

Hudba je pro mne vším, takže chci neustrnout a neopájet se nějakým mamonem. S kapelou hodně koncertujeme a to je naším hnacím motorem. Energie z publika, jejich oči a přízeň, to se nedá ničím nahradit. Nejsem z těch lidí, co nějak dlouhodobě plánují. Vše má svůj čas a až přijde chvíle se v to, nebo ono rozhodnout, tak doufám, že udělám krok správným směrem, jak v hudbě, tak i v osobním životě. Tento rok chystáme hodně letních festivalů, na podzim menší klubové turné a v prosinci už naše tradiční Vánoční koncerty po celé ČR, kde mimo mojí kapely vystoupí Cimbálová muzika Grajcar a Dětské sbory vždy z toho místa, kde budeme vystupovat.

Nemůžu se nevrátit k soutěži, která bezpochyby pomohla vaší nynější popularitě. Jak na SuperStar vzpomínáte a jak hodnotíte „neúspěch“ loňských finalistů?

Vzpomínám na to s nostalgií hezkých i náročných chvil. Nechci se k tomu stavět zády jako se o to někteří pokoušeli. Byl jsem tam? Byl. Teď dělám vlastní muziku a jedu další cestou, ale na tom, kde, co a jak bylo, bych nic neměnil. Mělo to své opodstatnění a v mnohém mi SuperStar dala nemalých znamení do života a nenahraditelných zkušeností.

K vašemu vyjádření „neúspěch“ loňských finalistů nemůžu nic říct. Někteří jsou na začátku i díky svému věku a jen čas a jejich činy nám ukážou, jak budou schopni obstát či nikoliv. Ale i tak věřím, že jsou tu minimálně dvě jména, o kterých bude slyšet dlouhodoběji. Nebudu je prozrazovat, ale třeba někdy v dalším rozhovoru a za nějaký čas se o tom bude lépe hovořit…

Teď už pryč od zpívání. Zajímalo by mě, jaké má Petr Bende plány na letní období?

Jak už jsem říkal, letošní jaro a léto je u mě ve znamení festivalů a letních akcí. Dovolenou jsem přesunul až na říjen. Ještě nevím, kam se vydám letos. Minulý rok jsme s přítelkyní procestovali velkou část Egypta. Památky na lodi po Nilu atd. Každému doporučuji. Letos ještě nevím. Nemám rád standardní dovolenou jako je ležení někde na pláži a nic nedělání. Tak se uvidí. Buď zvítězí hory a lyžování, nebo nějaké teplé, vzdálené krajiny a poznávání jiných kultur.

Jste spíše romantik či realista?

Oboje snoubené dává člověku jedinou možnost si svobodně žít.

Preferujete blondýny či brunety?

Vlasy nejsou vše. Podle toho těžko člověk pozná, s kým má tu čest. Raději volím celkové poznání se.

Perete se se závistí?

Nejsem člověk, který závidí. Nejsem tak vychovaný. V životě jsem si musel vše sám zasloužit. A jak říkávala babička: „Přistupuj k lidem a dělej tak, jak bys chtěl, aby lidé přistupovali k tobě.“

A jaký je váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Koncerty, hudba, historické památky, cestování, lyžování a vířivá vana ve dvou:)