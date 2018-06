Bende: Když chci klid, jedu na Moravu

Na malém sídlišti v kotlině mezi skalnatými kopci se zabydlel před rokem.

„Bez Prahy se muzikant jen tak neobejde, ale typický Pražák ze mě asi nebude. Z centra bych utekl za pár dní, tak jsem zůstal na půl cesty. Už kousek za zbraslavským náměstím mám tady na Slunečním městě pocit, jako bych měl k té naší moravské vesnici o něco blíž. Rozhlédnu se a vidím kopce, za rohem mám les, ale když chci s kamarády zapařit, žádný problém. Do Prahy je kousek. Ale jen u nás na Moravě znám každičký kamínek. Když chci mít opravdový klid, jedu tam.

I když trávím většinu času na cestách a po hotelích, nedám si pokoj ani tam. Vozím s sebou všude laptop s takovou malou přenosnou krabičkou, do které můžu kdykoliv a kdekoliv zapojit mikrofon s kytarou, něco si přehrát nebo zaznamenat. V Praze mám své malé domácí studio taky, nejraději ale skládám u nás na Moravě.

Táta se muzice věnoval celý život. Je tu spousta nástrojů, které jsem začal objevovat už jako kluk, a ty na mě všechny čekají. Zavřu se a mám pohodu. Když mám chuť, sáhnu po harmonice nebo po bubíncích. Nechám tomu volný průběh a bavím se.

Propojování stylů a používání různých nástrojů a nápaditých aranžmá, to je ono. Do muziky se dostávají nové obrazy. I proto tak rád píšu česky. Jen čeština je schopná vykouzlit stejně zvukomalebná překvápka. Angličtinu navíc neovládám tak dobře, abych v ní psal texty a hlavně: to, co si národ rád zpívá, jsou české písničky. Čeština se neztratí a své publikum bude mít vždycky. I v big beatu.

