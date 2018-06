Bende: Chtěl bych slyšet zpívat Klezlu

Nezaměstnaný truhlář má vlastní kapelu, se kterou chce zůstat i do budoucna, hraje na několik nástrojů a do SuperStar se přihlásil, aby se hudbou mohl konečně začít živit.

Jste z finalistů nejstarší. Pociťujete to někdy?

S Vlastíkem Horváthem je nám oběma sedmadvacet. Jsme asi o něco klidnější než ostatní.

Berete soutěž méně vážně než mladší soupeři?

Neberu ji míň vážně, spíš jinak. Pro mě to není priorita, nestavím na tom celý svůj život. Je to jen další zkušenost.

Co vás vůbec vedlo k tomu, že jste se přihlásil do soutěže pěveckých talentů? Zkušeností máte už dost, vaše kapela jela turné se skupinami Čechomor a No Name.

Už strašně dlouho jezdíme s kapelou po festivalech, chci svou hudbu dostat co nejblíž k co největšímu množství lidí. Proto jsem se rozhodl využít fenoménu soutěže SuperStar. Teď se už těším, že až to celé skončí, budu moci svoji skupinu a hudbu představit svým novým fanouškům.

Co na vaše rozhodnutí říkali kamarádi?

Vědí, že jsem hudební fanatik, takže je to moc nepřekvapilo.

A rodiče?

Táta je muzikant, proto mě naprosto chápe.

Vydržet a neženit se!

Pomalu vám táhne na třicet, nechtěli by radši, abyste se usadil a oženil?

Děda mi vtloukal do hlavy dvě věci: Vydržet a neženit se! Takže zatím se snažím si užívat života a dokázat něco v muzice. Teprve potom můžou přijít další věci. Samozřejmě, že máma tu větu „kdyby ses radši oženil“ řekla snad stokrát.

Co jí odpovídáte?

Vydrž! (směje se)

A co konkrétně chcete předtím stihnout?

Vytvořit si pozici v českém hudebním světě, jezdit vystupovat na koncerty, skládat třeba i filmovou hudbu. Dokud nebudu mít zázemí, nemůžu přemýšlet o rodině.

Kdo je pro vás ideální žena?

Ideální žena? Ta snad neexistuje, ne? Nebo jo?

To já nevím. Co myslíte?

Nevím, nemám žádné podmínky, které by měla splňovat. Spíš když nějakou potkám, mělo by mě napadnout: Wow, tak to je bomba!!

Vy jste se se svou dívkou rozešel někdy v lednu, je to tak?

Hm, to nechci rozebírat.

Umíte si představit, že byste začal chodit se svou fanynkou?

To by zase záleželo na tom, jestli by mezi námi přeskočila jiskra. A kdyby to byla moje fanynka, stejně bych s tím nic nenadělal a neubránil bych se tomu. Nedělám rozdíly, takže by mi to nevadilo. Důležitější by pro mě bylo, abychom si spolu rozuměli.

Rád vaříte. Jaké jídlo byste připravil dívce, kterou byste chtěl zaujmout?

Protože mám předky na Slovensku a chutnají mi slovenská jídla, tak asi brynzové halušky se slaninou. To je moje specialitka.

Ale prý v sobě máte i maďarskou krev.

Můj děda byl napůl Maďar, otec je Slovák. Zdědil jsem po nich temperament.

Čím jste v pubertě zlobil rodiče?

Byl jsem docela divoké dítě. A doma jsem hodně řezal do bubnů. Sousedi z toho byli úplně hotoví, klepala se jim celá stěna. Kolem desáté večer pak chodili prosit, že už bych toho mohl po celém dni nechat. Rodiče mě chápali, takže myslím, že se mnou byli víceméně spokojeni a že jsem je ničím moc neštval.

Favorit? Kombinace Gáby a Michala Hudčeka

Jak teď při soutěži odpočíváte?

Někdy spánkem, ale to jen málokdy.

Kolik hodin denně spíte?

Tak šest, to bude teď asi tak průměr.

A na kolik jste byl zvyklý předtím?

Na čtyři? (směje se)

Takže teď spíte víc než v normálním životě?

Ne, vtipkuju. Stíhám i odpočívat, v hotelu to jde docela perfektně. Pokud mi tedy nevezme čas třeba posezení s přáteli, které se občas protáhne.

Z čeho vůbec žijete? Jste déle než rok nezaměstnaný, takže už podporu neberete, koncerty jezdíte zatím zadarmo...

Z čeho žiju? Z rodičů.

Nevyčítají vám to někdy?

Ne. Vidí, že se něco děje, že se snažím něco dělat. Kdyby ne, tak by to mezi námi bylo samozřejmě horší.

Loni jste fandil Anetě Langerové. Kdo by byl váš kůň letos, kdybyste sám nepostoupil do finále?

Asi Gába Al Dhábba a Michal Hudček. A taky Vlastík Horváth je hodně muzikální člověk. Ali Amiri je zase úplně jiný, ale i on má svoje kouzlo.

Jednoho favorita byste jmenovat nedokázal?

Tak dobře. Gába Al Dhábba s Michalem Hudčekem dohromady. (směje se)

Zpíváte nejradši s kapelou. Jak by vypadala vaše vysněná sestava muzikantů?

Ten sen jsem si už splnil, když jsem před dvěma lety měnil složení své kapely. Sehnal jsem kluky z Janáčkovy konzervatoře v Brně, kteří jsou výborní muzikanti i skvělí lidi. Posunuli mě o velký kus dopředu.

Jezdil jste hrát po zábavách už ve třinácti letech. Jak na to vzpomínáte?

Táta mě tenkrát nacpal do jedné bigbeatové kapely. Sbalil mi paličky a poslal mě na konkurz na bubeníka, který jsem vyhrál. Těm klukům bylo tehdy o deset let víc než mně. Hráli jsme po zábavách, ale tvořili jsme i vlastní věci ve stylu ZZ Top. Chodilo na nás docela hodně lidí a já z toho byl ze začátku dost vyděšenej. Měl jsem štěstí, byla to dobrá kapela a pro mě skvělá zkušenost.

Na písničku musí být trochu smutno

Píšete písničky. V jaké náladě nejčastěji? Když je vám veselo, nebo naopak smutno?

Většinou to musí být posmutnělá nálada. Z člověka pak lezou citlivější věci. Takové, které nejsem schopen říct naplno normálně, proto je vkládám to skladeb. Lépe se mi vyjadřují v tónech.

Vzpomněl byste si na svoji úplně první písničku?

Uff. První jsem složil někdy ve dvanácti nebo třinácti letech. Nevím. Ale vím, že už si z ní nepamatuju jediné slovo.

Ani melodii byste nezabroukal?

Ne, nevzpomenu si ani na jediný tón.

Škoda. A co vaše poslední písnička? Tu si pamatujete?

Poslední jsem složil někdy v listopadu. Ta byla pomalá. Se zimní atmosférou.

Kdybyste měl napsat skladbu o své účasti v SuperStar, jaká by byla?

Velice divoká! A určitě by to byl big beat!

Proč by byla divoká?

Protože si svou účast v SuperStar docela užívám. Jsem požitkář, takže v tom tak nějak pluju a snažím si z toho brát jen to dobré a jít pořád dopředu.

Velká gardenparty

Koho z poroty se nejvíc bojíte?

Nikoho. Beru jejich hodnocení. Vážím si jich, protože hodně znamenají a ve své kariéře už něco vybudovali a dokázali. Sice ne vždycky s nimi souhlasím, ale jejich názor si rád poslechnu.

Koho z té čtveřice byste chtěl slyšet zpívat?

Koho? Určitě bych si rád poslechl pana Klezlu. Zajímal by mě jeho operní projev. (směje se)

Jakou českou hudbu doma posloucháte?

Mám rád Dana Bártu, kapelu Kryštof kvůli textům a neotřelé muzice, No Name – to jsou skvělí kluci, Čechomor a mraky dalších kapel.

Kolik peněz byste vsadil na své vítězství?

Nerad sázím, takže nic. Nesázím se ani z legrace s kámoši.

Nejste soutěživý typ?

To jo, ale prostě nerad sázím. Sám moc nevím proč, ale je to tak.

Jak byste oslavoval své případné vítězství?

Obrovskou zahradní party. Ale tu udělám v každém případě.

Vtipálek? Jen bez kamery

Nedorazil právě v dobré náladě, ale kdyby se tím sám nepochlubil, vidět by to nebylo. Navíc stačilo pár vteřin, aby s úsměvem od ucha k uchu hlásal: „Je to dobrý, už mě to přešlo.“

Na showmana v televizi rozhodně nevypadá. A přece jím je. Pravda, dokud se nezapne světlo na kameře. „To potom veškerá sranda končí a nastupuje křeč,“ přiznává sám.

Stejně jako Michael Foret, který v minulém kole vypadl, má i Petr Bende dvě tváře. Jen je ukazuje opačně – zatímco Michael před kamerou ožívá, Petrův úsměv mizí v okamžiku, kdy se kamera zapne. Pak nasadí přemýšlivý výraz a zvažuje každé slovo, které vypustí z úst. Teprve když natáčení skončí, je schopen opět uvolněně vtipkovat.

Je mu sedmadvacet let a oproti mladším finalistům působí jako nudný „dospělák“. Na druhou stranu už ve svých letech rozhodně ví, čeho chce v životě dosáhnout – dělat vlastní hudbu s vlastní kapelou. A rozhodně nehledá jen jednoduchou cestu ke slávě.

Jestli bude superstar? Nevím, netroufám si hádat, co si pod tím pojmem představují diváci. Pokud mu dají šanci a vsadí na jeho kartu, myslím, že je nezklame a nenechá se předělat do podoby komerčně úspěšného zpívajícího robota. Petr Bende je totiž především muzikant. A když ho bude hudební vydavatelství do něčeho nutit? „Mohou to zkusit, ale když budu pořád trvat na svém, co se mnou zmůžou?“ říká. A já mu docela věřím. (kat)