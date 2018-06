Bena Afflecka žaluje prostitutka

Ty mu měla poskytnout v roce 1997. "Je mi líto, že to muselo všechno skončit na veřejnosti, ale arogantní chování pana Afflecka mě natolik vyprovokovalo, že by jeho fanynky a především přítelkyně měly vědět, co je zač," prohlásila neznámá žena.

Pokud prostitutce ve vymáhání jejího dluhu vůči hvězdě filmu Armageddon nepomohou média, je odhodlaná celou záležitost dořešit třeba i u soudu.

"Pana Afflecka jsem velmi diskrétně oslovila dopisem dávno předtím, než jsem kontaktovala média, v domnění, že bude ochoten se na odškodnění nějakým způsobem domluvit. Odmítnul mě ovšem s tím, že nehodlá nijak vyjednávat a že si na mne dokonce nevzpomíná," uvádí žena, která podle vlastních slov poskytla své služby již mnoha hollywoodským hvězdám.

Affleck se ale prostitutkou, která po něm požaduje neuvěřitelných tři sta tisíc dolarů, tedy částku za provedenou erotickou službu, plus penále z prodlení, nehodlá nijak zabývat a prostřednictvím svého mluvčího se nechal slyšet, že celou kauzu mile rád u soudu dořeší.

"Nemám, co bych skrýval. Jsem si naprosto jistý, a svým fanouškům i ženě s klidným srdcem mohu odpřísáhnout, že je ta žena lhářka. V životě bych si sex od nikoho nekoupil," citoval Benova slova jeho mluvčí.

Faktu, že si Affleck, který nyní žije s neméně slavnou herečkou a zpěvačkou Jennifer Lopezovou, z nařčení newyorské prostitutky nedělá těžkou hlavu, může nasvědčovat také jeho výrok, že kdyby už si čirou náhodou někdy dávno ženu do postele přece jen zaplatil, určitě by si připlatil na nějaký krásnější exponát.