Ben s Jennifer prodávají svou tvář

Hollywoodský herec Ben Affleck se tak vydal ve stopách pilota Formule 1 Michaela Schumachera, který kosmetiku donedávna propagoval.



Třicetiletý krasavec bude v pořadí už třetím mužem, který představuje značku L'Oreal. Kromě Schumachera v reklamě společnosti účinkoval také fotbalista David Ginola.



Podle internetového magazínu Hello, Affleck už podepsal kontrakt v hodnotě téměř 45 milionů korun.



"Ben ztělesňuje novou generaci mužů, kteří ukazují sílu své osobnosti, ale nebojí se pečovat o svůj zevnějšek," řekl podle ČTK mluvčí kosmetické společnosti.



Dvaatřicetiletá Jennifer Lopezová podepsala smlouvu na prezentaci kosmetiky a vlasových barev L'Oreal už před pěti lety a účinkovala v reklamách po celém světě.

Jennifer miluje telenovely

Poslední dobou se však zdá, že herečku a zpěvačku Lopezovou její hvězdná hollywoodská kariéra přestala uspokojovat a pocítila, že má vyšší poslání.



Chce totiž spasit latinsko-americkou kulturu a jde na to vskutku tvrdě -prostřednictvím telenovel! Dokonce už podepsala smlouvu se společností Telemundo, která v USA i za jejími hranicemi šíří tolik kontroverzní sladkobolné příběhy.



V plánovaném, nekonečném seriálu, by chtěla Jennifer jako hlavní hrdinka dennodenně vstupovat do amerických, ovšem španělsky mluvících, domácností.

"Od spolupráce s tímto producentem si slibuji," dala se slyšet půvabná Jennifer, "že se mi podaří učinit rozhodující krok k prosazení skutečných kvalit kultury mých krajanů a dokážu je konečně dostat na místo, které jim po zásluze patří."



Značně skeptičtěji se k její snaze staví i jedna z nejobsazovanějších představitelek filmových ženských rolí Salma Hayeková, která má jihoamerický temperament díky svým předkům v krvi: "Jennifer je typická Američanka. Když mluví španělsky, zní to stejně, jako když se já sama pokouším o zvládnutí nefalšovaného amerického dialogu. Nikoho tím nemůže přesvědčit."



Jsou to však nejen jazykové nuance, které Jennifer u španělsky mluvících spoluobčanů nedávají příliš šancí. Image dívky, jež se vznesla k záviděníhodné kariéře takříkajíc náhodně a z chudých poměrů, do značné míry poškodil fakt, že jako dítě navštěvovala výhradně soukromé školy.