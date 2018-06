Ben ze seriálu Přátelé: Byl jsem zamilovaný do Jennifer Anistonové

„S Jennifer Anistonovou se mi pracovalo opravdu hrozně těžko, protože jsem do ní byl zamilovaný. Bláznivě. Neměl jsem slov,“ řekl Sprouse pro New York Post s tím, že kvůli zamilovanosti měl občas problémy zapamatovat si text. „Byl jsem úplně hotový a zapomínal své dialogy. Byl jsem mimo. Bylo to těžké.“

Cole Mitchell Sprouse v kultovním sitcomu hrál malého Bena Gellera, kterého měl Ross s první manželkou, lesbičkou Carol. Hrál ho od svých osmi let a lidé ho poznávají i po mnoha letech.

„Hrál jsem jen v sedmi epizodách, ale je legrační, že mě lidé stále poznávají kvůli Přátelům. S bratrem přitom natáčíme od našich osmi měsíců. Jelikož jsou Přátelé na Netflixu, znovu to lidi zajímá. Občas mě na ulici osloví ‚Bene‘ a já se otočím. Je to legrační,“ dodal.

Cole se i se svým dvojčetem Dylanem nejdřív začal objevovat v reklamě a pak i ve filmech a seriálech. Když jim bylo sedm let, střídali se v roli ve filmu Velký táta s Adamem Sandlerem z roku 1999. Po Přátelích si zahráli ještě ve filmech Astronautova žena, Viděl jsem maminku líbat Santa Clause nebo seriálu Sladký život Zaca a Codyho.

Scéna Rachel s Benem - synem Rosse Gellera: