Ben Cristovao vždy na Nuselském mostě mlčí, zabil se mu tam kamarád

"Teď mám jeden takovej problém," řekl Ben během veselého vyprávění o tom, jak si kupuje značkové oblečení pro jistotu hned po dvou kusech.

"Já teď nemůžu mluvit," šokoval moderátora a požádal, aby byli ticho, než přejedou Nuselský most.

Cristovao tak vzpomíná na kamaráda, který tu v roce 2006 ve věku pouhých 20 let spáchal sebevraždu. "Pro mě to je hrozně zvláštní, protože si představím, kdyby viděl, že tudy jedu v limuzíně a povídám si s tebou, tak by to pro něj bylo úplně absurdní. A je hrozná škoda, že u toho nemůže být," řekl Cristovao, který o této tragické události natočil i píseň Most a k ní emotivní videoklip.

Most je pro něj teď pietním místem a za celých šest let od tragické události na něm nepromluvil. "Vzdávám tak hold někomu, koho jsem měl rád," dodal zpěvák a neubránil se dojetí.

