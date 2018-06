Ben Cristovao skočil do Vltavy, příště chce soutěžit s létacím strojem

"Už teď vymýšlím, jak bude moje posádka i stroj vypadat a jedno vím určitě. Bude to hodně o nahotě," prozradil zpěvák, který své vypracované tělo rád dává na odiv. O to, jak bude ledová voda působit na tělesné proporce, strach nemá. "Jen ať příroda ukáže, co umí,“ směje se Ben.

Generálku si zpěvák udělal během nedělního Leteckého dne. Ten probíhal na pražském Dvořákově nábřeží a přítomné davy diváků zde mohly obdivovat vlastnoručně sestavené letostroje i jejich posádky, které oblékly nejrozmanitější kostýmy.

Ben neváhal vrhnout se do hlubin studené Vltavy a ještě u toho předvedl parádní salto. Ale nezůstal v tom sám, protože do řeky z šestimetrové rampy skočili i jeho kolega z poroty zpěvák Matěj Ruppert a moderátor akce Tomáš Hanák.

Na Vltavě se předvedlo 37 strojů. Nejdelší let z 6 metrů vysoké rampy měřil 28 metrů. "Já jsem strašně rád, že se taková akce koná v Praze a že se jí účastní takhle kreativní lidé. Je neuvěřitelné, co všechno dokázali svépomocí vyrobit a sestavit," řekl Ben Cristovao s tím, že pokud by se mu do příštího ročníku nepodařilo sestavit posádku, určitě si do Vltavy přijde skočit znovu a úplně nahý.