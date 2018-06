Cristovao mlží o vztahu s Bagárovou, společné bydlení ale nevylučuje

Ben Cristovao vystoupil o víkendu na akci Tanečník roku. Výjimečně přišel bez Moniky Bagárové, která ho doprovázela na TýTý, podpořil ji i na křtu jejího debutového alba.

Stále ale nechce přiznat, že je mezi nimi víc než přátelství. "Nechci se bavit o svém soukromí, Monika je moje spřízněná duše. A pokud jste viděli náš nový videoklip, tam je to, myslím si, poznat, že jsme hodně dobří a hodně blízcí přátelé," řekl s tajemným úsměvem Cristovao.



Už loni během finálových kol SuperStar se diskutovalo o tom, že jsou si tito dva soutěžící blízcí. Uplynulo několik měsíců a z dvojice soutěžní se stala dvojice nerozdílná. Nazpívali spolu zamilovaný duet, který poprvé prezentovali na křtu Moničina nového alba Shining.



"Monika je každopádně ten nejmilejší a nejhodnější člověk, jakého jsem poznal. Je strašně moc plná lásky a opravdu z ní čiší. Takže mám strašnou radost, že můžu být její hodně blízký člověk," uvedl Cristovao.

"S Monikou bych musel nejdřív chvíli žít, abych zjistil, jestli by mi na tom společném soužití něco vadilo, ale myslím si, že ne. Monika je bezvadný člověk," dodal.

Není vyloučené, že spolu tihle dva začnou žít. "Čistě imaginárně si dovedu představit, že bychom spolu bydleli. První věc, kterou bych jí koupil do bytu, by byla asi nějaká hezká postýlka. To ukáže čas, ale myslím, že je to možné," uzavřel zpěvák.