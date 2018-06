VIDEO: Cristovao málem zkolaboval, Kobzanová si z něj vystřelila

16:23 , aktualizováno 16:23

Pořádné nervy si užil zpěvák Ben Cristovao v pořadu Drzá Diana. Musel strčit ruku do papírové tašky, aniž by se podíval, co je uvnitř. "Jestli to bude cokoliv živého, to nezvládnu," prohlásil ještě před splněním úkolu zpěvák.