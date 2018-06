Ben Cristovao: Chci makat. Vztah nebudu mít ještě aspoň dva roky

"Dva lidi, aby spolu mohli fungovat, to prostě vyžaduje energii. Dokud si to nesedne, dokud se ti lidi nepoznají, tak si myslím, že ten vztah tu energii a čas spíš bere. Já na to teď ten čas nemám. Proto vztah mít nebudu minimálně ještě třeba dva tři roky. Budu se soustředit prostě jenom na to, abych makal, dělal dobrou hudbu, klipy, věci a bavil lidi a pak uvidíme," řekl Cristovao.

Za sebou má dvouletý vztah se zpěvačkou Monikou Bagárovou (19), a právě proto moc dobře ví, jak těžké je skloubit práci s láskou.

"Je opravdu těžké se posunout dál, co se týče nějakého vztahu. Třeba konkrétně k Monice pořád cítím strašně moc. Pořád to máš v hlavě a toho se nezbavíš jen tak. A také je důvod, proč s někým zůstaneš dva roky. Mě se vlastně nic takového ještě nikdy nestalo," prozradil zpěvák, který nedávno fanouškům na internetu nabídl nové album Made In Czechoslovakia.

Cristovao poprvé na sebe upozornil v roce 2009 v pěvecké soutěži Česko Slovenská SuperStar, kde skončil na 7. místě. Přesto se ale dokázal v hudební branži prosadit. Musel si však určit své priority.

"Kdysi jsem si myslel, jsi prostě umělec, tak to musíš dávat lidem ze sebe, soukromí a tady ty věci. A musíš chodit na ty večírky. Pak jsem si uvědomil, že toto všechno ve finále nemusíš dělat," dodal.