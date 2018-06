Ben Affleck a Jennifer Garnerová čekají třetí dítě

"Jsou tou novinkou nadšeni," uvedl mluvčí hollywoodského páru pro agenturu AP. Žádné další detaily nesdělil, ani neprozradil, v kterém měsíci těhotenství Garnerová je.

Podle zdroje blízký manželům bylo dítě plánované. "Vždy chtěla mít tři děti. To byl celou dobu její plán," řekl zdroj časopisu Us Weekly.

Devětatřicetiletý Affleck a stejně stará Garnerová už mají pětiletou dceru Violet Anne a dvouletou Seraphinu Rose Elizabeth.

Ben Affleck a Jennifer Garnerová

Garnerová už v minulosti říkala, že ji mateřství zcela naplňuje. "Očividně se vám život změní, vaše srdce se rozšíří a je to něco, co nemůžete vyjádřit slovy, aniž by to znělo sentimentálně nebo jako klišé," řekla herečka pro časopis Parents.

Ben Affleck a Jennifer Garnerová se poznali v roce 2003 na natáčení snímku Daredevil. Vzali se před pěti lety a brzy po svatbě se jim narodila první dcera Violet.