Ben Affleck shání dvojníky

Třicetiletý Ben, známý především díky snímkům Pearl Harbor a Dogma, se začal obávat o své bezpečí poté, co mu někdo vyhrožoval, že ho dostane zpátky do protialkoholní léčebny Promises, kde se léčil ze závislosti. "Je to hrůza. Povolal jsem trojnásobný počet osobních strážců a snažím se co nejrychleji najít také někoho, kdo by se mi podobal. Jezdím i v pancéřovaném voze a odvolal jsem i několik akcí," bojí se idol milionů dívek a žen.



Úspěšní adepti na Benova dvojníka si tak v zastoupení obdivovaného herce budou moci vychutnat například večírky a party, účast na charitativních akcích a také běžné procházky po městě. "Musí jít o dokonalou podobu, aby nikdo nic nepoznal. Nevylučujeme ani drobné plastické úpravy, pokud budou potřeba. Náplní jejich práce budou společenské akce, setkání s fanoušky a matoucí výlety, které umožní panu Affleckovi bezpečný pohyb na úplně jiném místě," prozradila Ingrid Backová z castingové agentury.



Zatímco Benovi přátelé a blízcí se o jeho bezpečnosti většinou opravdu obávají, najdou se i tací, kterým jeho hra připadá směšná. Objevilo se dokonce obvinění, že herec vše dělá jen proto, aby na sebe upoutal větší pozornost. "Chce být prostě všude, a tak si hledá náhradu. Být každý den někde jinde je pro jednoho člověka skutečně vysilující a úctyhodný výkon. Takhle bude mít náhradníky, kteří ho na těch méně významných akcích vždy ochotně zaskočí a lidé budou mít pocit, že je všude. Stejně za něj vždycky hovoří mluvčí, takže nikdo nic nepozná," dodal Affleckův nejmenovaný spolupracovník.

Herec Ben Affleck na civilním snímku.