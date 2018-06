Ben Affleck se zastal gayů

Společně s americkým komikem Sethem Meyersem si totiž v sobotní show Saturday Night Live zahrál ve scénce parodující homosexuální sňatky a právě také zákaz prezidenta Bushe.

Affleck se tak připsal na stále se rozšiřující seznam celebrit, které věří, že by měli mít homosexuálové právo na sňatky.

"Nemyslím si, že by měla vláda právo koukat někomu do postele. A už vůbec lidem zasahovat do jejich života. Na světě je tolik nenávisti a nemilosti, tak proč by měl někdo zakazovat svatbu lidem, kteří se milují? Kdokoliv by měl mít možnost vstoupit do manželství s někým jiným, a to bez ohledu na rasu, společenské postavení, víru a také sexuální zaměření," nechal se slyšet Ben Affleck, který nezapomněl zdůraznit, že gaye podporuje i přesto, že k nim nepatří.

I přes Bushův zákaz stále míří do kalifornského San Francisca, aby si zde řekli "ano" a dali jasně najevo, že nejsou spokojeni s Bushovým zákazem, tisíce párů stejného pohlaví, včetně americké televizní hvězdy Rosie O´Donnellové a její dlouholeté přítelkyně Kelli Carpenterové.