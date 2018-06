Ben Affleck nevydrží bez Lopezové ani minutu

Ben, který se s Jennifer podílel na filmu "Gigli", v současné době filmuje "Jersey Girl", kde je hvězdou právě spolu s J Lo. V posledních dnech to vypadá, že hvězdný pár nevydrží bez sebe ani minutu. Oba protagonisté nejžhavějšího románku tohoto roku jsou rozhodnuti parodovat sami sebe v připravovaném Jennifřině promo -"Jenny from the Block".



Nápad na video, které bude točit v New Yorku a Miami, si má dělat legraci z pozornosti, kterou média věnují tomuto vztahu. Text písně My Love Don´t Cost A Thing vypráví o zpěvaččině cestě ke slávě. Zpívá v něm: "Jsem Jenny z paneláku, mívala jsem málo, teď mám moc."



"Gigli" i "Jersey Girl" budou diváků a posluchačům představeny příští rok.

Ben Affleck s herečkou Joey Lauren Adamsovou Předávání cen amerických teenagerů "Teen Choice" - 12. srpna 2001 v amfiteátru Universal v Los Angeles Předávání cen amerických teenagerů "Teen Choice" - 12. srpna 2001 v amfiteátru Universal v Los Angeles Ben Affleck a Matt Damon s Oscary za nejlepší původní scénář k filmu Dobrý Will Hunting. Nestává se často, že by si hvězda vzala "někoho z křoví". Cris je nepříliš známý tanečník a choreograf. Zpěvačka Jennifer Lopez a Ja Rule přebírají cenu za nejlepší hip-hopové video na slavnostním ceremoniálu MTV Video Music Awards v Radio City Music Hall. (New York, 29. srpna 2002).