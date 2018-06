Ben Affleck miluje Jennifer a CIA

Hned po půvabné partnerce Jennifer Lopezové, s níž čeká Ben Affleck dítě, miluje nyní herec zpravodajskou službu CIA. Když se totiž připravoval na svou zatím poslední velkou roli, mladého agenta ve filmu Nejhorší obavy (The Sum of all Fears), absolvoval stáž v ústředí této nejslavnější americké špionážní agentury. "Zjistil jsem, že CIA je velmi barvité místo. Připadalo mi to tam trochu jako na vysoké škole. A lidé jsou tam mimořádně chytří," říká obdivně hvězda.