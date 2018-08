Affleck a Garnerová se po letech dohodli na ukončení manželství

Ben Affleck se v červenci po roce randění rozešel s producentkou Lindsay Shookusovou (38). Ta následně smazala celý obsah svého účtu na Instagramu. Ben se ihned poté ukazoval na veřejnosti s modelkou magazínu Playboy Shaunou Sextonovou (22).

Ta bohužel stejně jako slavný herec holduje tvrdému alkoholu, takže svého přítele v abstinenci nepodpoří. „Mám ráda whiskey a sodu. Vždycky, když to někde řeknu, tak se lidi zašklebí, ale co, já to tak mám ráda,“ svěřila Sextonová magazínu People.

Affleck, který se potýká se závislostmi již od roku 2001 byl v léčebně na konci minulého a na počátku tohoto roku. Minulé pondělí byl vyfocen, jak si nechává do domu doručit bednu whisky. Ve středu ho pak namol opilého a odulého jeho manželka odvezla do léčebny.

„Benovi se poslední měsíce dařilo a byl velmi odhodlaný abstinovat. Ale nedávno do toho spadl a začal zase pít. Dokončil natáčení a měl nějaké špatné období. Minulý týden pil sám doma a také s tou modelkou z Playboye. To mu moc nepřidalo,“ přiznal Benův přítel magazínu E! News.

Ben Affleck a Jennifer Garnerová oznámili již před třemi lety, že nadále nedokážou společně fungovat jako partneři a půjdou dál životem jen jako přátelé.