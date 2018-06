Měla svolení mluvit o mém poměru, řekl Affleck o Garnerové

„Měla pocit, že o tom chce mluvit, dostat to ze sebe a mít to za sebou, aby si mohla říct: ‚Hele, už jsem o tom mluvila a už to znovu nechci udělat.‘ To je v pořádku. Měla svolení o tom mluvit,“ řekl Affleck pro list New York Times.

Garnerová pro magazín Vanity Fair přiznala, že její manžel měl poměr s chůvou, ale až poté, co se rozešli. Otce svých dětí označila za lásku svého života, s níž ale nemůže žít, protože je to příliš komplikovaný člověk.

„Bylo to skutečné manželství. Nebylo to jen hrané. Pro mě bylo obrovskou prioritou manželství udržet a zůstat v něm. Ale nefungovalo to,“ řekla.

Affleck má s Garnerovou i po rozchodu dobrý vztah.

„Jen je skvělá. Je to úžasný člověk. Jsme v pohodě. Viděli jsme se dnes ráno, takže to je skutečný život, který žijeme,“ prohlásil s tím, že celá rodina plánuje společnou dovolenou v Evropě.

Pár se poznal během natáčení filmu Daredevil. Vzali se 29. června 2005 a mají spolu dcery Violet (11) a Seraphinu (7) a syna Samuela (4). Herecká dvojice rozchod oznámila loni v létě jen pár dní po oslavení 10. výročí svatby. Ani jeden z manželů zatím žádost o rozvod nepodal.