Ben Affleck je potřetí otcem, Jennifer Garnerová mu porodila syna

Manželé oznámili, že očekávají třetí dítě, loni v srpnu. Když se dozvěděli pohlaví potomka, rozhodli se ho veřejnosti nevyzrazovat.

Ben Affleck a Jennifer Garnerová s dcerami

Udělali to však za ně přátelé a už v říjnu loňského roku média psala, že budou mít chlapce.

"Ben je štěstím bez sebe, těší se na svého sportovního parťáka. Nemůže se dočkat, až spolu vyrazí na první baseballový zápas," prozradil Affleckův kamarád magazínu Life & Style.

Herečka ještě měsíc před porodem spekulovala o tom, jaké je to mít tři dcery a moderátorce talk show Ellen Degeneresové svěřila: "Tři holky jsou skvělá sestava. Já jsem ze tří sester a moje mladší sestra je naprosto báječná. Bylo by dost divné mít chlapce. Ale byla by to skvělá a zvláštní zkušenost zároveň."

Manželé jsou spolu už sedm let a mají šestiletou Violet a tříletou Seraphine. Začátkem měsíce prý holčičky už vybíraly jméno pro miminko.

"Zpočátku to byly jména z disneyovek. Kačer Donald, Minnie Mouse Affleck. Ale později změnily názor a byl to Peter Pan nebo kapitán Hák," řekla herečka pro E! Online.