Ben Affleck chce do politiky

11:19 , aktualizováno 11:19

Herec Ben Affleck, zachránce planety Země z filmu Armageddon, se chce stát politikem. To, co ho nejvíce láká na této práci, je prý možnost vystupování s dlouhými projevy před veřejností. Ben tvrdí, že jeho dávným velkým snem je mít v rukách politickou moc Ameriky. Nevidí prý žádný problém v tom, proč by se mu jeho přání nemohlo vyplnit.

