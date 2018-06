Belohorcovou při fotbale osahával Vondráček

Vítěz ankety TýTý, muzikant a moderátor vítězného pořadu Hádej, kdo jsem, vyhledával osobní souboje s krásnou blondýnkou, a jak posléze přiznal, sáhnul si v nestřežené chvíli dokonce i na její kolínko. "Bylo to nádherné," řekl s nadsázkou Vondráček.

"Přes tepláky jsem to ani necítila", smála se Belohorcová, která vstřelila první gól Magazínu, ve kterém vede rozhovory se zajímavými lidmi našeho showbyznysu. "Víc cítím holenní kost, srazila jsem se totiž s jedním kolegou a pěkně to bolí. Myslela jsem, že jde o legraci, ale někdo to tady bral až příliš vážně."

Lesák málem vypustil duši

Vondráček se vedle dalších tváří televize Prima zúčastnil souboje zástupců čtyř pořadů této televize: Ošklivky Katky, Hádej, kdo jsem, Jak se staví sen, Top Star Magazínu a Zpravodajství. Fotbálek bral ale s nadhledem, věděl, že pokud v tomhle případě o něco jde, tak o legraci. Proto mu ani nevadilo, že se svým týmem skončil na posledním místě.

Pohár vítězů si nakonec odvezl tým zpravodajství televize Prima, v němž své fotbalové umění předvedl i jeho šéf a zároveň moderátor primáckých zpráv Pavel Zuna. Za Ošklivku Katku nastoupila například herečka Romana Goščíková a za Jak se staví sen a Top Star Magazín vedle Zuzany Belohorcové i Petr Lesák. Ten ovšem po několika minutách účast ve hře vzdal a vystřídal. "Málem jsem vypustil duši, musím začít něco dělat. Navštěvovat Bikram jógu, jak vidím, nestačí," přiznal.