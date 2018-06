Belohorcová vzala Primu útokem

Slovenská kráska se divákům vryla do paměti především moderováním erotického pořadu Peříčko vysílaném kdysi na Nově. Nyní se objeví na Primě, a to hned ve dvou pořadech. V Ošklivce Katce bude hrát sama sebe, v Top Staru si vyzkouší roli reportérky. Na ni se obzvlášť těší.

"Bude to pro mě nová zkušenost, takové reportáže jsem ještě netočila. Těším se na tuhle spolupráci i na tým, ve kterém jsou skvělí lidé včetně šéfa Petra Lesáka. Je fajn, že se opět dostanu k práci před kamerou a že při ní poznám nové lidi," říká Belohorcová. Jejími prvními oběťmi budou Martin Dejdar a Jiří Korn, ale také Alice Bendová s manželem a synem.

Top Star magazín chystá vedle reportáží Belohorcové, od které si slibuje intimnější zpovědi celebrit, ještě další novinku. Mahulena Bočanová, moderátorka pořadu, bude mít také svoji vlastní rubriku nazvanou Interview Mahuleny Bočanové.

"Mahulena je úžasná v tom, že se umí dobře ptát a dokáže své hosty ve studiu dostatečně uvolnit a rozpovídat. Budeme to natáčet v intimním domácím prostředí u krbu a bude to rozhovor tváří v tvář s hosty, kteří do televize normálně nechodí," dodává šéf projektu Petr Lesák.