Belohorcová se svlékla pro Playboy

Její tělo vyvolalo před čtyřmi lety doma nadšení. "Číslo mělo tehdy obrovský úspěch, dokonce se zvýšil náklad," vzpomíná Zuzana na první svlékání před objektivem profesionála, po němž hned následoval erotický kalendář nafocený na Kubě.

"Doufám, že nyní stejně potěším i české čtenáře," věří Belohorcová. Nabídku z české redakce Playboye dostala ještě v době, kdy moderovala Peříčko.

Fotky s motorkou nechtěla

"Dlouho jsem odolávala, až teď jsem se s nimi v představách shodla," vysvětluje váhání moderátorka Evropy 2, která byla ochotná se odhalit jen pod podmínkou, že nepůjde o vulgární snímky například v kuchyni či na motorce, na jakých si libují Američané, ale o jednoduché, čisté, jemné a ničím nerušené záběry.

O výši honoráře Zuzana mluvit nechce a podle smlouvy s časopisem ani nemůže. Nicméně částka je to prý příjemná, i když mercedes za to nebude. "Miliony? To rozhodně ne," směje se a dodává, že jestli někdo tvrdí, že za podobné fotky dostal několik milionů, jde o reklamní tah.

"V Americe dostává obyčejná modelka jen symbolický honorář, který nepřesahuje 500 dolarů. Jiné je to s celebritami, které jsou honorovány velmi zhruba od desetitisíců dolarů výše a ve zcela výjimečných případech se může cena blížit až milionu dolarů. Náklady na samotné focení jsou pak závislé na podmínkách, v nichž se fotí a také kolik dní se fotí. Focení celebrity tak může přijít na přibližně 100 tisíc dolarů," vysvětluje šéfredaktor české verze Petr Pravda.

Plánuje děti, ale nahotu už ne

"Teď už opravdu další svlékání neplánuji. Těším se na maminkovskou éru. Jednou bych si přála mít alespoň tři děti. Dobrá rodina, taková z jaké i já pocházím, je pro mě hodně důležitá." Belohorcová je prostřední ze tří sester. Než si pořídí vlastní dítě, užívá si zatím neteř Carolinku, která se starší sestře Adrianě narodila vloni den před Štědrým dnem.

"V dubnu jí půjdu za kmotru," těší se moderátorka, která navíc hraje v bratislavském divadle Aréna v představení Totálně mimo a druhý rok studuje masmediální komunikaci v oblasti reklamy na univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře.