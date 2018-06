Belohorcová se chce seznamovat

„Jsem pracovně velmi vytížená. Od té doby, co pracuji na Nově, nemám na nic pořádně čas. Ani na kamarády a známé. Po dlouhé době si snad konečně trochu odpočinu,“ říká Zuzana Belohorcová, která na ostrově Lanzarote stráví týden a kromě jiného se zúčastní druhého ročníku tenisového turnaje českých celebrit Canaria Travel Cup.

Tenis hrála závodně do třinácti let, teď se mu věnuje pouze rekreačně. „Ten grif se neztrácí. Snad si tedy neuříznu ostudu a v turnaji obstojím,“ doufá.

Zuzana Belohorcová navíc studuje na Filozofické fakultě UKF v Nitře obor masmediální komunikace v oblasti reklamy. Díky tomu je každý týden na cestách mezi rodnou Bratislavou, odkud do školy dojíždí, a Prahou. „Školu mám každou sobotu, i když ne vždycky se tam dostanu,“ přiznává Zuzana.

Belohorcová je ráda, když si vyšetří trochu času jen pro sebe a svoje tělo. „Chodím do fitness centra, posiluji a snažím se zdravě žít. Po pětadvacítce si musím víc dávat pozor na to, co jím, a nepřejídat se. Mám totiž pocit, že stačí se na jídlo podívat a už přibírám,“ přiznává Zuzana, která přičítá nedostatku času i fakt, že nemá vážnou známost.

O nápadníky však nouzi nemá. „Co moderuji pořad Peříčko, chodí mi spousta dopisů. Jsou většinou velmi milé. Muži se ke mně kvůli tomu, co dělám, nechovají nijak vulgárně. Zvou mě na večeře nebo na běžná rande. Netvrdím, že je mi to nepříjemné. Která žena by se ráda nelíbila a netěšilo ji, že o ni muži projevují zájem. O návrhy takového typu nestojím. Raději se seznamuji jinou formou.“