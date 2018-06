Belohorcová: rozchod se nekoná, přítel ji prý nepodvedl

Stále usměvavá blondýnka se právě vrátila ze závodů formule 1 v Monaku. Nebyla tam sama. Doprovod jí dělal její přítel Vlasta Hájek. Cesta to nebyla ani rozlučková, ani usmiřovací. Nevěra, o které se v našich bulvárech psalo, byla podle slov Belohorcové vykonstruovaná. "S Vlastou jsme v naprosté pohodě, ty informace jsou nesmyslné," tvrdí.

V Monaku si společně užili pohodových šest dní. Bydleli u známých ve vile, která stojí přímo na startu závodu a u které je zahrada s prostorem pro VIP hosty. "Měli jsme jako na dlani celou královskou

rodinu," libuje si Zuzana.

První akcí, která moderátorku po návratu ze Španělska zlákala, bylo otevření obchodu nové módní značky s dlouhou tradicí. Přestože sama s módou podniká, další značka na našem trhu jí rozhodně nevadí. "Je dobře, že přichází na český trh spousta značek, je jich tady stále málo. Navíc je konkurence vždy dobrá, žene člověka kupředu," míní.

Moderátor akce Marek Vašut, oblečený do modelů nové značky, dokázal, že značka, která má dlouhou tradici a začínala díky materiálům odolným proti vodě a zároveň prodyšným s výrobou oblečení pro motorkáře či letce, už dávno obléká i takové elegány, jakým je třeba právě tento český herec.

Na malé módní přehlídce představily slušivé a nápadité oblečení slavných dam modelky Lucie Váchová a Renata Langmannová.

Lucie Váchová má mimochodem pár měsíců do svatby a čím víc se termín blíží, tím víc se na ni s přítelem Davidem Křížkem těší. Kde si dá s naším úspěšným jachtařem manželský slib, však nechce prozradit. "Je to v Česku a je to veřejnosti přístupné místo a nerada bych, aby se tam sešlo tisíc lidí. Už takhle jich máme sto dvacet, a to jsme chtěli dělat svatbu původně v kruhu rodinném. Ale je to, jak doufáme, jednou za život, tak proč ne. A jestli se musím vdávat? Ne, nemusím. Chci. Je to dlouho plánovaná záležitost," říká šťastná Váchová.

Modely nové značky přišli obdivovat do obchodu v centru Prahy také zpěvačka Kateřina Mátlová, stylista Dušan Chrástek nebo herečka Aňa Geislerová. Ta se přiznala, že už dávno pochopila, že se vyplatí koupit si například kvalitní koženou bundu. "Vydrží vám třeba několik desítek let a čím je starší, tím je krásnější. Cena kožených věcí odpovídá kvalitě a nějaká se určitě najde i v mém šatníku. Nejvíc jsem ale vysazená na kabelky. Těch mám mnoho a mnoho a mnoho, ale přitom pořád málo," uzavírá herečka.