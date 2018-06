Belohorcová profesory nesvádí

Bývalá moderátorka erotického pořadu Peříčko tvrdí, že studium na vysoké škole využívá i k tomu, aby si sama dokázala, co všechno zvládne. Proto ani o žádnou protekci nestojí.

Jednu školu, Státní konzervatoř v Bratislavě, už má moderátorka zdárně za sebou. Teď se už ale plně soustředila na další, na Filozofickou fakultu UKF v Nitře, kde studuje obor masmediální komunikace v oblasti reklamy.

"Učím se vlastně to, co během týdne dělám. To je ohromná výhoda, že můžu nové poznatky rovnou zužitkovat v praxi," vysvětluje.

"Je pravda, že jsem se setkala s profesory, kteří se divili, proč potřebuji ještě nějakou školu a chci se dál vzdělávat, navíc při práci. Ale mě škola prostě baví," říká slovenská sexbomba.

"Jde mi o to, abych se při přednáškách dozvěděla co nejvíc a soustřeďuji se hlavně na to. Možná i proto jsem zatím nezaregistrovala, že by mi chtěl nějaký profesor nadržovat nebo dělat návrhy."

Zuzana Belohorcová nyní uvádí na Evropě 2 svou vlastní talkshow Zuzanight a hraje v divadle Arena, takže neustále pendluje mezi Prahou a Slovenskem.

"Je pravda, že někdy mám opravdu dost a cítím se hodně unavená," přiznává devětadvacetiletá blondýna. "Věřím ale pevně tomu, že studia dokončím."