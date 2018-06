Belohorcová oslaví Kristova léta ve stíhačce

"To je jeho dárek pro sebe samého, já nemám moc ráda rychlou jízdu. Připomíná mi to vtip, kdy koupí manžel manželce k Vánocům play station se slovy: Miláčku, já vím, že jsi po tom toužila celý život," směje se Belohorcová.

Faktem je, že se Vlasta Hájek proletí také, jeho narozeninny, čtyřiatřicáté, vycházejí na květen a pilot se stíhačkou prý létá kvůli počasí od poloviny dubna. Možnost vyzkoušet si netradiční adrenalin se dozvěděl od kamaráda a okamžitě jednal.

"V Plzni žije sedmapadesátiletý pilot, který lítal asi třicet let u armády a má vlastní originál stíhačku. Člověka posadí za sebe do stroje a létá s ním v určeném vzdušném prostoru, ale víceméně nad Plzní asi dvacet minut rychlostí 800 kilometrů v hodině nahoru a dolů. Musí to být ohromný zážitek," těší se Hájek.

Za zážitek stojí i cena, pohybuje se od dvaceti do padesáti tisíc korun.



Jeden dárek podnikatel ještě pro svou milou má, ten už prý s adrenalinem pro klid Zuzany nic společného nemá. "Musí si na něj počkat, objednal jsem ho v zahraničí a putuje sem. Půjdeme ale samozřejmě na večeři a dáme si dobré víno," dodává.



Postelová bitva

Půvabná moderátorka tak zatím oslavila narozeniny v jistém baru v centru Prahy, kde ji překvapili majitelé narozeninovým dortem. Oslava to byla napůl pracovní, moderovala totiž otevření netypického podniku, kde si můžete bez okolků lehnout. Je totiž plný postelí s pohodlnými bílými polštáři a také drinky a veškeré pokrmy vám servírují přímo sem.