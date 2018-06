Belohorcová nakupuje v sexshopu

Těm, kteří se stydí, vzkazuje, ať se osmělí, a o všem si s partnerem popovídají. Může se tím předejít případnému zemětřesení v lidských vztazích.

"Momentálně jsem bez partnera," prozradila na sebe. Ani ve společnosti nebyl po jejím boku dlouho vidět žádný muž. Jasnou představu, kdo by měl být tím vyvoleným, zatím nemá.

Pro samou práci jí nezbývá čas nad tím přemýšlet. V Nitře studuje, v Bratislavě hraje v divadle, v Praze moderuje. Jedno však ví jistě. "Hledám lásku, chci v něco doufat a pro něco žít."

Starší muže sedmadvacetiletá sexbomba ze Slovenska, kolem níž se ve společnosti pořád točí spousta chlapů, ale nikdy nevyhledávala.

"Mám pocit, že je to v současné době takový trend. Řada mužů po padesátce, někdy i po čtyřicítce, nabírá druhý dech. Je to někdy velmi těžké takové pány odmítnout," svěřila se Zuzana Belohorcová a dodala, že až bude mít rodinu a zestárne, velmi by ji ranilo, kdyby ji muž opustil kvůli mladší ženě. Rozhodně hodlá o sebe dbát tak, aby se to nemohlo stát.