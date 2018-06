Belohorcová je taková malá dračice

Zuzany se muži bojí

Sedmadvacetiletá Slovenka Zuzana Belohorcová si na nezájem mužů rozhodně nemůže stěžovat. Blonďatá kráska, která před časem nafotila pro pánský magazín Playboy kolekci erotických snímků, se stala na Nově novou moderátorkou erotické talk show Peříčko. Nicméně je stále sama a trvalý vztah nemá. Co se za tím skrývá?



"Muži se o mě zajímají, cítím, že je přitahuji, ale zároveň jim naháním strach. Mají zřejmě respekt z ženy, která otevřeně mluví o erotice a sexu. Na toho pravého stále ještě čekám a moc se na ten vztah těším," řekla Zuzana, která v oblasti "televizní erotiky" není žádným nováčkem. Na Slovensku moderovala erotický pořad přes tři roky.



První peříčko s novou tváří je na světě

Na Nově má za sebou první natáčení Peříčka a zatím je nadšená. "Spolupráce se štábem je skvělá, stejně tak je příjemné mít ve studiu publikum, s nímž můžu během natáčení komunikovat. Talk show by se měla vydat trochu jiným směrem, který má asi hodně blízko k Peříčku Sáry Saudkové," popsala Zuzana nový "kabát" Peříčka.



"Budeme zvát VIP hosty, dramaturgovi jsem dávala tip třeba na Ivanu Christovou, Andreu Verešovou nebo Maroše Kramára, novinkou bude třeba celoročně probíhající soutěž striptérů a striptérek. Peříčko nebude jen zábavné jako dosud, ale budeme se tam snažit dostat i názory odborníků," dodala krásná Slovenka.



Zuzana má prý sex a erotiku ráda, není konzervativní, ale ve svých představách o podobě talk show má hranice. Podařilo se jí třeba prosadit, aby se různá erotická představení, která byla dosud součástí studiového vysílání, přesunula do reportáží. "Nechtěla jsem být v té roli moderátorky, která se ze dvou metrů dívá například na lesbickou show nebo live sex."

Doufám, že vydržím déle než rok

Obavy má prý trochu jen z toho, jak si diváci zvyknou na její slovenštinu. "Ale přesto doufám, že se na Nově ´ohřeju´ delší dobu než jeden rok, jak to zatím bylo u většiny peříčkovských moderátorek," přeje si Zuzana, která se teď souběžně se scénáři na další díly Peříčka učí i na přijímací zkoušky na vysokou školu, obor masmediální komunikace, které ji čekají 17. září.