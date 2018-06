Belgická princezna opustila porodnici

Narození malé princezny Elisabeth Thérese Marie Hélene, která by se měla jednou stát první belgickou královnou, se stalo hlavní událostí v zemi. Obyvatelé zasílali do porodnice množství darů. Vděční rodiče poděkovali s tím, že princezna již vše má a že by jim udělalo radost případné zasílání peněz na některý z jejich humanitárních fondů.

Zveřejnění prvních fotografií princezny minulý víkend zvýšilo výrazně sledovanost belgických televizí. Zjevné dojetí a štěstí rodičů, kteří se již dříve těšili velké oblibě obyvatel, posílilo sympatie Belgičanů vůči královské rodině. "Korunní princ byl vždy sympatický, ale poněkud studený. Nyní dokázal, že je velmi lidský," shrnula všeobecný pocit televizní komentátorka.

Narození princezny také oživilo diskusi o budoucí podobě belgické monarchie. "Po králi Albertu II. nastoupí nový král (Philippe), aby vládl dalších dvacet, třicet let. Myslím, že si to vyžaduje zamyslet se nad budoucností institucí monarchie, nad

jejich vztahy s politikou a demokracií a nad větší transparentností," řekl například vlámský levicový poslanec Daan Schalk.