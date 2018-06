Belgická princezna nesnáší jahody

Belgická princezna Mathilde nevěřila svým očím. Když se jednoho nedávného rána podívala do zrcadla, zjistila, že má celý obličej posetý drobnými červenými pupínky. Vzhledem k tomu, že je v jiném stavu a v listopadu by měla přivést na svět potomka, způsobil jí tento objev nepříjemný šok. Usoudila totiž, že dostala zarděnky. Pokud totiž nastávající matka touto chorobou onemocní, může to být pro plod osudné.