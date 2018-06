Belgická média spekulují o královských dvojčatech

Pověsti, že by princezna mohla čekat dvojčata, zesílily poté, co minulý týden jeden z poslanců vznesl dotaz na ministra spravedlnosti, aby upřesnil, jak by eventuální narození dvojčat ovlivnilo nároky na následnictví královského trůnu.

Belgičtí ústavní experti prohlásili, že prvorozené dítě by automaticky následovalo prince Philippa v linii následníků trůnu po nynějším králi Albertu II. "Prvorozené dítě má nárok na následnictví," zdůraznil v belgické televizi profesor ústavního práva z katolické univerzity v Lovani Francis Delperee.

Mathilde (28) řekla "ano" následníkovi belgického trůnu princi Philippovi 4. prosince 1999 a jejich sňatek sledovaly v přímém televizním přenosu skoro tři miliony Belgičanů. Podle tehdejších průzkumů bylo zapnuto devět z každé desítky televizních přijímačů, což byl v Belgii naprostý rekord. Všechny noviny také přinesly mnohostránkové přílohy plné dojemných fotografií, které si mnoho Belgičanů schovalo, aby za čas viděli, jak jejich panovníci vypadali zamlada.