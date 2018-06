Belgičanka žaluje tetovací salon za přehnané tetování. Prý usnula

Mladá Belgičanka se vydala do tetovacího salonu, aby si nechala vyzdobit obličej třemi hvězdičkami u levého oka. Při tetování údajně usnula a probudila se s celým hvězdným nebem na levé tváři. "Zavřela jsem oči a nic necítila. Probudila mě až bolest na nose, když mi na něj tetoval velkou hvězdu," tvrdí Kimberley Vlaemincková, která chce na umělce podat žalobu.

Hvězdné dílo má na svědomí tetovací mistr Rouslan Toumaniantz. Ten se ale nařčení brání. "Souhlasila s vytetováním 56 hvězd a během procedury byla vzhůru. Dokonce vstala a šla se podívat do zrcadla. Mám na to svědka," řekl umělec a dodal, že problémy nastaly, až když hvězdy viděl otec Kimberley Vlaeminckové.

Ať už Kimberley v salonu usnula nebo ne, je ze svého tetování nešťastná a chce si ho nechat odstranit laserem, ačkoli se takového zákroku děsí. "Můj strýc to jednou podstoupil na ruce a říká, že je to horší než samotné tetování. Jeho paže byla pak plná puchýřků," řekla nešťastná Kimberly Vlaemincková, která se už na sebe nechce ani podívat do zrcadla.