Belgičanka s vytetovanými hvězdičkami na obličeji se přiznala ke lži

Málokdo věřil, že by mladá dívka mohla při tak rozsáhlém tetování usnout. Belgičanka však trvala na svém. Tvrdila, že si objednala jen tři hvězdičky u levého oka, během tetování usnula a probudila se s 56 hvězdami rozesetými po celé levé půlce obličeje.

Teď přiznává, že lhala. Tetovací mistr jen plnil její přání a výsledek se jí prý celkem líbí. S žalobou vyrukovala až po zuřivé reakci svého otce, který už z její nové ozdoby tolik nadšený nebyl. Její přiznání zaznamenala podle agentury Reuters jedna nizozemská televize.

Dala tak za pravdu Rouslanu Toumaniantzovi, který má její tetování na svědomí. Ten od začátku popíral, že by jeho klientka usnula. "Souhlasila s vytetováním 56 hvězd a během procedury byla vzhůru. Dokonce vstala a šla se podívat do zrcadla. Mám na to svědka. Problémy začaly, až když její tvář uviděl otec," reagoval umělec na obvinění Kimberley Vlaeminckové.