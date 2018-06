Během VyVolených jsem spolkla zub, vzpomínala Pergnerová

"Jsem se sebou spokojená," odpověděla Pergnerová na otázku, jak vnímá svoje moderování. "Je to nádherná věc. Jako něco umíte a vlastně neumíte nic, opřít se o to nejde. Patřím k těm, kteří nejsou vždycky tiskem nošeni na rukách. To mě ale baví, to mě šlechtí. Během moderování jsem ale vyrostla v člověka, který se sám sobě líbí," dodala.

Jiřímu Krampolovi rovnou svěřila i jednu historku, o níž dosud nepromluvila. Chtěla poukázat na fakt, že moderátor vnímá vlastní niterní pocity zcela jinak, než divák u obrazovky.

Radim Uzel, Jiří Krampol, Tereza Pergnerová a Iva Pazderková v pořadu Nikdo není dokonalý

"Spolkla jsem zub, zatímco vy jste seděli doma. Bylo to v době VyVolených, přišel moment, kdy jsem byla v napětí a silně mluvila. A najednou prasknul zub! Následovala pikovteřina, kdy jsem si řekla: Vyndám ho? Blbost! Spolkla jsem ho a domluvila. Divák to samozřejmě nepoznal, byl to můj čistě soukromý zážitek, na který v životě nezapomenu," vylíčila Pergnerová.

Coby moderátorka se Tereza Pergnerová naposledy předvedla během jarního předávání cen Anděl. Největší kariérní zlom po éře Esa na Nově pro ni ale představují právě VyVolení, s nimiž se vrátila na scénu po svém bouřlivém období, kdy prim hrály drogy.

Nyní žije spokojený rodinný život po boku svého partnera Jiřího Chlebečka, s nímž vychovává dceru Nathálku a syna Samuela.