Bednář mě mlátil hokejkou, říká Zeťová o exmilenci

10:34 , aktualizováno 10:34

Vztah zpěvačky Heleny Zeťové s hokejistou Jaroslavem Bednářem byl pořádně divoký. Porotkyně pěvecké soutěže v televizní talk show přiznala, že párkrát to od přítele schytala hokejkou. Bednář se brání, že to není pravda, to zpěvačka prý údajně mlátila opilá svou mámu.