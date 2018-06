Bedingfieldová chválí život bez mužů

Popová hvězda odmítá vzrůstající počet písniček, které neustále omílají, jak jsou ženy bez milenců nešťastné a opuštěné.

Rozhodla se proto složit píseň oslavující pravý opak a okamžitě s ním dobyla přední příčky všech světových hitparád. Souhlasí s ní ženy po celém světě, ale song si oblíbili i mnozí muži.

"Existuje příliš mnoho písniček, které mluví o samotě, když je člověk svobodný. Samozřejmě chápu, že se každý čas od času cítí jako Bridget Jonesová. Ale já jsem cítila, že tu není dost písniček, které se zaměřují na pozitiva svobody. Píseň Single je hymna na možnost zvolit si svobodu. Potkávám lidi, kteří mi říkají - ty malá chudinko, ty jsi nezadaná? Ale to pro mě není nevýhoda. Já jsem si to zvolila. Ne že bych neměla nabídky. Je to prostě tak, že tu není ta správná osoba a není ani správný čas," hájí Natasha Bedingfieldová svůj hit.