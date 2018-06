Beckhamovi ukazují svůj palác na internetu

V ložnici malého Brooklyna jsou počítačové hry pro děti, zatímco v "pracovně" nalezneme zpěvaččin pracovní diář. Fanoušci si také mohou poslechnout písničky a videoklipy. Sedmadvacetiletá členka skupiny Spice Girls nabízí "nahlédnout" do jejich domu na adrese www.victoriabeckham.mu.

"Chtěla jsem, aby má stránka byla mnohem osobnější a zábavnější, něž obvykle hudební stránky bývají," řekla "Posh Spice" BBC. S webovou stránkou vyrukovala těsně před vydáním svého prvního sólového singlu s názvem "Not Such an Innocent Girl", které je plánováno na 3. září.

Ve skutečnosti však hvězdný pár zřídkakdy přijímá hosty a nedávno dokonce požádal soud, aby nařídil zákaz fotografování jejich domu, píše agentura AP.