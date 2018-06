Beckhamovi ukážou nejerotičtější fotky

John Lennon vyvolal ve světě obrovský poprask, když kdysi v šedesátých letech velkohubě prohlásil, že Beatles jsou slavnější než Ježíš. Zejména pruderní Amerika byla ihned na nohou. Lennon, ač nerad, se musel omluvit.



David Beckham neřekl o Ježíši vůbec nic a těžko předpokládat, že by někdy až do tak "intelektuálních vod" jako Lennon zabrousil. Přesto je svět už dva týdny na nohou. Kvůli Beckhamovi.



Tento anglický fotbalista se totiž stal jednou z nejlepších a nejvýdělečnějších marketingových značek současnosti. I proto jej koupil za více než miliardu korun slavný Real Madrid: aby vydělal ještě víc. Kam Beckhamova noha vkročí (často společně s manželkou Victorií, bývalou členkou slavných Spice Girls), tam zavládne až nepochopitelné šílenství. Například v Japonsku.



Ale proč vlastně? Že by byl Beckham skutečně slavnější než Ježíš? To ne, Beckham jenom dotáhl do dokonalosti "prodej" své vlastní osoby. I proto se ocitl (alespoň podle nového žebříčku prestižního amerického časopisu Forbes) mezi stovkou nejvlivnějších celebrit světa. Beckham není ve svém oboru nejlepší, ale je nejznámější. Znají jej dokonce i ženy a muži, kteří se o sport vůbec nezajímají. Ostatně kampaň, jež se kolem něj točí, se už dotýká sportu jenom částečně. V tomto směru by Davidu Beckhamovi skutečně mohl závidět i Ježíš.

Victoria Beckhamová se svým synem na fotbalovém zápase. David a Victoria Beckhamovi Fotbalista David Beckham s manželkou, zpěvačkou Victorií Beckhamovou. David Beckham zvládá nejen míč, ale i italskou kuchyni Fotografie z alba Victoria Beckhamová. Fotografie z titulní strany alba Victoria Beckhamová. David Beckham Do půl těla svlečený David Beckham z Manchesteru United děkuje fanouškům po bitvě s Realem Madrid, který anglický tým vyřadil ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Beckham jako náhradník dal dva góly, ale výhra 4:3 Manchesteru nestačila. Zamyšlený David Beckham s novým účesem Hiphopový styl. Anglický kapitán po příletu do jihoafrického Durbanu předvedl svůj nový účes. David Beckham s rukou v sádře opouští nemocnici Manželé Beckhamovi vyhlašují cenu televize MTV. (2.6. 2003) David a Viktoria Beckhamovi na slavnostním večeru při předávní cen televize MTV. (2.6. 2003) Manželé Beckhamovi při předávání telvizních cen MTV. Manželé Beckhamovi předávají cenu televize MTV Colinu Farrellovi Victoria a David Beckhamovi na předávání filmových cen hudební televizní stanice MTV v Los Angeles. Beckhamovi pózují pro VOGUE. Victoria a David Beckhamovi