Beckhamovi se stanou hvězdami nového komiksu

"Napadlo mě to teprve nedávno. Došlo mi, že celý svět klečí u nohou Victorie a Davida Beckhamových. Jsou přeci tak krásní, mocní, talentovaní a uznávaní, že by byl hřích, kdybych z nich nevytvořil nové kreslené superhrdiny," uvedl Lee, který si myslí, že neživých Supermanů už bylo dost.

"Nastal čas hrdinů, které fanoušci můžou sledovat v reálu i na stránkách komiksových knih. Victoria a David jsou dokonalí," myslí si komiksová legenda Lee, který by chtěl kromě nich převést do humorné komiksové podoby ještě Paris Hiltonovou, Ringo Starra nebo Hugha Hefnera.

Manželství populární dvojice má však podle zahraničních serverů první trhliny. Jejich trvalé soužití prý ohrožuje hlavně nedostatek společně tráveného času a odcizení.

Oba partneři mají tolik vlastních zájmů a povinností, že se vídají jen zřídka. Třiatřicetiletý David se loni stal členem týmu LA Galaxy a musel se přestěhovat za tučný honorář do Los Angeles. Stále ale doufá, že ho koupí nějaký evropský klub a vrátí se domů na starý kontinent či přímo do Británie. Jenže Victorii se v USA líbí a hodlá se tam prosadit v módní branži a také jako herečka.

"Pokud bude chtít David opět hrát mezinárodní fotbal, bude se muset vrátit zpět do Evropy. Victoria ale stále věří, že můžou prorazit v Americe, obává se, že návrat zpět do Evropy by mohl navždy zabít jejich hollywoodskou budoucnost," uvedl zdroj britskému listu Daily Star.