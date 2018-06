Beckhamovi se pokoušejí o třetí dítě

Sexy pár proto nedávno zrušil plánovanou propagační cestu do Ameriky a dal přednost dvoutýdenní dovolené v Maroku. Podle britského listu The Sun se v luxusním apartmánu v exotickém hlavním městě Marrákeši pokoušejí o početí dalšího dítěte.

Podle přátel hvězdného páru manželé doufají, že tentokrát přivedou na svět holčičku, a dají tak pětiletému Brooklynovi a jednadvacetiměsíčnímu Romeovi mladší sestřičku.

"O tom, že by chtěli mít ještě více dětí, začali mluvit před nedávnem. Byli by oba dojatí, kdyby to bylo děvčátko. V tuto chvíli není nic jiného, co by pro ně bylo důležitější než jejich děti. David je má strašně rád. Nové dítě je tou nejlepší cestou, jak hodit za hlavu všechny ostatní problémy a začít nový společný život ve Španělsku," dodal zdroj blízký britskému páru.

Manželství Beckhamů se dostalo pod drobnohled médií začátkem letošního roku, kdy Davidova bývalá osobní asistentka Rebecca Loosová vyzradila, že si s hráčem Realu Madrid za zády Victorie užívala milostný románek. Beckhemovi na náladě jistě nepřidalo ani jeho nijak slavné účinkování na fotbalovém mistrovství Evropy.