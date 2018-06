Beckhamovi jsou slavnější než královský pár

"Beckham je objektem fantazie mnoha lidí a fascinuje značnou část populace. Hledáme důvody, proč tomu tak je," říkal profesor Ellis Cashmore, když se na Staffordshirské univerzitě v Anglii chystal zahájit ojedinělý kurs o fotbalové kultuře.

David Robert Joseph Beckham je jeden ze sportovních symbolů. Nakrátko střižený playboy hraje v Manchesteru United, v jednom z nejluxusnějších klubů světa, lidé ho uznávají a milují. V pětadvaceti se stal kapitánem anglické reprezentace. Úchvatná kariéra.

Nyní žádá, aby mu v Manchesteru zvedli plat na astronomických 160 tisíc liber, čili devět a půl milionu korun týdně. Byl by nejlépe placeným fotbalistou v dějinách. Co je na něm tak výjimečného? Proč imitaci jeho dresu nosí miliony lidí na světě? Beckham je originální. Jeho přihrávky se promítají ve fotbalových školách, jeho góly z přímých kopů se prodávají na videokazetách ve velkém.

Pro každý klub by byl reklamní bombou. S poslední nabídkou nedávno přispěchala slavná Barcelona: "Za Beckhama a mladého útočníka Owena zaplatíme dohromady sto milionů dolarů." Zatím je ticho, Beckham zůstává, z historického obchodu sešlo.

Možná to byl jen reklamní trik, další manévr, jak zvýšit jeho popularitu. Beckham je modla, která potřebuje stále živit. Když se objeví na titulních stranách anglických deníků, lidé se hrnou ke stánkům, Beckhamova fotografie noviny prodává.





Slavný on, slavná ona



Jeho manželka už několikrát řekla, že by se nejraději odstěhovala z Británie. Nelíbí se jí hon na Davida. Mimochodem, Beckhamova manželka... Aby té slávy nebylo málo, on se zasnoubil se ženou, kterou zná celý svět. Šestadvacetiletá Victoria Adamsová, řečená Posh Spice, je obdivovaná zpěvačka ze skupiny Spice Girls, po smrti princezny Diany britská mediální královna.

Když se ti dva lidé dali dohromady, okamžitě vypukla mánie. Celá Británie chtěla znát každý detail z jejich života, od nemocí až k bouřlivým mejdanům. Z novin zářily fotografie šťastného páru, který si zakládá na dokonalém oblečení podle poslední módy. Beckham dostal od Adamsové k Vánocům nejnovější Ferrari 550 Maranello, a byla z toho zpráva týdne.

Když zažíval nejhorší období fotbalové kariéry a po mistrovství světa 1998 se ukrýval před lidmi, sázelo se na jejich rozchod. Kurs byl šestnáct ku jedné. Všechno uhladil čas, ale roztodivné sázky vznikaly dál. Když snoubenci prozradili, že budou mít potomka, známá kancelář Williams Hill vyhlásila sázku v poměru 1000:1 na to, že se narodí syn a jednou bude hrát za Anglii fotbal.

A co když Beckham junior napodobí svého otce a jednou v zápase proti Argentině dostane červenou kartu? Pokud se to splní, za vsazenou libru získáte deset tisíc. David a Victoria si slíbili věrnost v červenci 1999, a byla z toho svatba roku. Stála tři čtvrtě milionu liber a patřila mezi nejstřeženější. Gotický hrad Luttrellstown u irského Dublinu hlídalo přes sto členů speciální ochranky. Čtyři měsíce po svatbě se jim narodil syn Brooklyn, který teď s maminkou jezdí na domácí zápasy Manchesteru.

Patří jim svět, odhaduje se, že jejich jmění se blíží k padesáti milionům liber. Odborníci se přou o prkotiny, které se týkají slavné dvojice. Beckham si třeba nechal vytetovat na předloktí jméno Victoria v hindštině. A byl z toho poprask, protože předseda Hinduistické rady ve Velké Británii přišel na to, že tetování má chybu v hlásce. "Napsáno je Vihctoria," prohlásil expert a lidé se hádali, jestli má pravdu.

Mladí Britové většinou netuší, že John Milton napsal Ztracený ráj, ale jen výjimečně nevědí, kdo jsou Posh a Becks. Victoria Adamsová a David Beckham se stali možná nejsledovanějším párem na světě.





Hodně talentu, málo disciplíny



Na základní škole mu učitelé napsali do posudku: "Hodně talentu, ale nedostatek disciplíny... Jeho chování je občas nanejvýš pošetilé." To mu zůstalo. Někdy je nezkrotný: šlápne protihráči na nohu, vystrčí prostředníček na fanoušky, nechá se vyprovokovat, je sprostý. Ve dvaceti chodil po flámech a užíval si bohémských nocí.

Na mistrovství světa 1998 ve Francii byl vyloučen a celá Anglie ho odsoudila: To je ten, který zavinil porážku od Argentiny. Ukazovali si na něj, pískali a bučeli. Z diamantového záložníka se stal rázem štvanec, chodily mu anonymní dopisy s výhrůžkami smrtí. Nedokázal snést tu nenávist a utekl za snoubenkou do Ameriky. "Lidi mě budou navždy zatracovat," zoufal si v dokumentu, který s ním natočila společnost BBC.

Když se vrátil do Anglie, požádal o policejní ochranu, jak se bál. Všem se omluvil za dětinský faul, který provedl, ale bulvární Daily Mail do něho přesto řezal nabroušenou břitvou: "Až spoluhráče v Manchesteru unaví věčnou nabubřelostí, pověsí kopačky na hřebík. Zbytek peněz od sponzorů utratí za plastickou operaci obličeje, jméno si změní na Wayne a otevře si krám s mastičkami na uhry."

Na pár měsíců byl vyvrhelem, ale jako fenomén se nedal ignorovat ani na chvíli. V dalekém Bangkoku vystavili Beckhamovu sošku v buddhistickém chrámu Parivás. Umělec Thongruang Aime za pozlacenou podobiznu fotbalisty dostal v přepočtu přes 900 tisíc korun. Časem Beckhamovi odpustila také Anglie, i když občas provede lumpárnu a uslyší řádné pokárání. Třeba loni v lednu záludně přišlápl kopačkou mexického hráče Miliana, na jehož stehně pak zbyl krvavý šrám od špuntů. "Konec světa pro Beckhama. Ten hloupý kluk asi nikdy nezmoudří," psalo se tehdy v Anglii.

I přes všechny špatnosti Beckham zůstává hrdinou. Neustále ho pronásledují média, každý by chtěl ulovit jeho fotografii. "Je jedno, jestli si jdu jen na roh koupit brambůrky, nebo jdu někam na večeři. Všude jsou paparazzi a člověk nemá šanci uniknout. Jsem každý den v obrovském stresu. Unavuje mě to," řekl Beckham pro deník The Times. "Nejsem žádný šašek a nenechám ze sebe dělat cvičenou opici," vzkázal zase majetným zájemcům, kteří ho chtěli obsadit do reklamních spotů.